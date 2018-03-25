Ледовый мюзикл «Руслан и Людмила» продолжает собирать аншлаги

«Руслан и Людмила» снова на льду. Для тех, от кого шоу ускользнуло этой зимой, фигуристы подготовили весенний сюрприз. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Жемчугова расскажет подробнее.

И без того сказочный текст Пушкина отлично лег на лед. Но режиссеры не поскупились и добавили ряд спецэффектов — 3D-графика, светодиодные лампы, встроенные в сцену, фейерверки и, конечно, музыка. Партию Черномора исполнил сам Филипп Киркоров , Людмилы — певица Ани Лорак, а за Руслана пел Александр Панайотов . Кататься на коньках, признался, не умеет, но шанс стать Русланом в таком шоу упустить не мог.

«Это был довольно сложный материал. Надо было брать высокие ноты, которые я не каждый день беру, а здесь взял», — рассказал певец.

Все это впечатлило не только детей. Взрослые смотрели, затаив дыхание. Продюсер Иосиф Пригожин признался, что переживал не столько за сюжет, сколько за главную героиню Людмилу в исполнении Татьяны Навки , парившей надо льдом. Сама Татьяна, кажется, на все готова, чтобы растопить лед в сердцах зрителей. И ей это удалось.

«Что может быть прекрасней Пушкина для старта? Это мой первый проект, в котором я — режиссер», — отметила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

«Во время автограф-сессии к нам подходили люди, которые пришли на шоу во второй и даже в третий раз. Нас это приятно удивило», — рассказал фигурист Петр Чернышев

Мюзикл решили повторить в дни школьных каникул. Отличная мотивация вспомнить уроки литературы. Ставить русские сказки у создателей шоу станет традицией. Теперь они мечтают воссоздать историю красавицы и чудовища, но не голливудскую, а русскую — «Аленький цветочек».

Добавим, что в свой премьерный показ этой зимой ледовый мюзикл «Руслан и Людмила» собрал 150 тысяч зрителей. Возможно, теперь он побьют рекорды: шоу продлится до 1 апреля.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM