Федор Щербаченко: В «Зените» вместо Манчини вижу только Черчесова

Сергей Фурсенко : Уверен, Манчини преодолеет кризис, а если нет, зачем нам слабый тренер?

«Как это ни странно, я вижу сегодня только одного кандидата вместо Манчини — Черчесова. Почему именно Станислава Саламовича ? Потому что он знает специфику российского чемпионата, четко понимает, что нужно делать на тренировках и в матчах, как обеспечивать высокую физическую готовность и самоотдачу игроков на поле, как проводить трансферную политику. И самое главное — ни одна звезда даже мирового футбола не сможет не выполнять указания Черчесова.

Вы знаете, у нас принято много критиковать и кричать, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то обмолвился о том, что вместо Черчесова надо было назначать в национальную команду кого-то другого. Вот давайте представим, что главным тренером сборной России стал бы Гвардиола. Что бы он сделал? Да то же самое, что Черчесов: вызвал бы всех лучших российских игроков, дал бы им шанс на тренировках и в играх, ужаснулся бы от количества травм, понял бы, что он заложник того, как футболисты выступают в своих клубах, и схватился бы за голову.