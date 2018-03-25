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Футбольный агент Райола жестко раскритиковал тренера «Манчестер Сити» Гваридиолу
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Футбольный агент Райола жестко раскритиковал тренера «Манчестер Сити» Гваридиолу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Футбольный агент Мино Райола жестко высказался в адрес главного наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Гвардиола является превосходным специалистом, но как человек он абсолютный ноль. Он просто трус и пес. Он ведет себя как классический священник: «Делайте, что я говорю, но не делайте того, что я делаю». Если он выиграет Лигу чемпионов с «Манчестер Сити» в этом году, то подчеркнет свое превосходство как тренер, но я буду его ненавидеть", — цитирует слова Райолы The Mirror.
Также агент рассказал о неуважительном отношении тренера к Златану Ибрагимовичу и Максвеллу.
"Гвардиола в «Барселоне» уверял Златана, что тот может обращаться к нему с любой просьбой и жалобой, но потом попросту стал игнорировать игрока. Он даже не здоровался с ним. Так же Гвардиола поступал и с Максвеллом, а он отличный парень. Поэтому я просто посоветовал Златану припарковать свой Ferrari на месте тренера", — добавил он.
Ранее бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус заявил, что команда Англии не готова к выступлению на чемпионате мира — 2018.
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