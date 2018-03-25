Экс-игрок БАТЭ: Гончаренко мог разломать ногой шкафчик или кидаться льдом

«Считаю, что на первом месте должны быть знания и компетентность. Всем этим Ермакович обладает. До Александра Владимировича тренером БАТЭ был Гончаренко — человек харизматичный и взрывной, а Ермакович другой по своей натуре, он не тренер-тиран.

Пример взрывоопасности Гончаренко? Если Виктор Михайлович заводился, то это было по делу и в определенной степени давало эффект. Он мог стукнуть ногой в дверь или шкафчик так, что тот разламывался. Порой бросался в раздевалке льдом, чтобы завести нас.

Как-то команде прилично досталось. Я переодевался по соседству с Сашей Глебом. Наверное, просто повезло, что Гончаренко тогда не целился в Сашу, в меня тоже ничего не прилетело. Иногда после первого тайма были такие взбучки, что на второй выходила совсем другая команда.