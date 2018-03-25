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Благоустройство зон отдыха планируется провести в поселении Роговское до конца года
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Благоустройство зон отдыха планируется провести в поселении Роговское до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Благоустройство зон отдыха планируется провести в поселении Роговское в ТиНАО в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации поселения.
«Благоустройство зон отдыха на территории поселения проведут в 2018 г. Рядом с садоводческими некоммерческими товариществами (СНТ) будут созданы зоны тихого отдыха», — говорится в сообщении.
По словам главы администрации поселения Ильи Подкаминского, планируется создать порядка шести объектов, которые будут находиться между несколькими СНТ.
«Строиться будут детские и спортивные площадки для ребят всех возрастов, поля для игры в волейбол, футбол и мини-футбол», — заключили в пресс-службе.
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