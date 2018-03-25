Екатеринбуржцы выиграли 6 золотых медалей на чемпионате страны по армрестлингу

Екатеринбуржцы вернулись с чемпионата России по армрестлингу с золотыми медалями. В соревнованиях в подмосковном Протвино участвовали 7 уральцев, отличились ветераны Александр Анфилофьев и Владимир Степанов . 42-летний Анфилофьев выиграл два золота в категории от 40 до 50 лет (на правую и левую руку), а в категории мужчин до 40 лет стал третьим. Владимир Степанов, которому в июле исполнится 60 лет, тоже участвовал в двух возрастных группах и боролся на обе руки, в итоге у него 4 золотых медали.

— В этот раз от Свердловской области было 7 спортсменов, обычно бывает больше, — рассказал E1.RU Владимир Степанов. — В одном из финалов я боролся с Михаилом Шешиным, он действующий чемпион России, Европы и мира, и дважды он мне проиграл.

Также среди призеров уральцы Надежда Иртуганова, Оксана Насибуллина, впервые после перерыва на соревнования поехала Ольга Федотова . В июне армерестлеры собираются на чемпионат Европы в Болгарию, а в октябре — на чемпионат мира в Турцию.

Александр Анфилофьев и Владимир Степанов становились чемпионами мира по армрестлингу в 2016 году, Анфилофьев привез золото и в 2017-м.