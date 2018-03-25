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Александр Алиев: Я уже не Саша Алиев, который был игроком. Должен быть серьезным
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Александр Алиев: Я уже не Саша Алиев, который был игроком. Должен быть серьезным 

Советский спорт 25 минут назад
«Я уже не Саша Алиев, который был игроком. Я уже тренирую, должен быть серьезным, должен подсказывать где-то ребятам. Пихать — нет. Я могу остановить, если он неправильно побежал, не так открылся. Нужно направить, чтобы он в следующей ситуации не делал ту же ошибку.
В первую очередь, ты тренер. Те ребята, которых я тренирую, я несу ответственность за них. Я не детей тренирую, здесь становишься более ответственным.
Играть я здесь не буду, я не выйду ни разу в любительской лиге. Да, я играл за „Рух“, но невозможно и тренировать, и играть.
Александр Алиев: Тренировка в куртке „Локомотива“? Пишут, что это все, что у меня осталось
Я и сам знаю, что такое футбол. Когда-то я фыркал, говорил, что тренер мне рассказывает там. Я поиграл в футбол и с этим всем сталкивался. Я не позволю, чтобы кто-то был чем-то недоволен, пускай он даже очень хорош. В первую очередь — дисциплина. Выходят 11 футболистов на поле и зарабатывают один хлеб», — цитирует Алиева Tribuna.com.
Напомним, Алиев тренирует любительский клуб «Хмельницкий».
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