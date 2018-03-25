Стабильный успех: челябинские дзюдоисты в 18-й раз выиграли Кубок губернатора 

На Кубке губернатора челябинские дзюдоисты выиграли командный зачет. Южноуральцы завоевали 14 медалей, в том числе четыре золотые.
Соревнования проводятся в 18 раз и его победителями каждый год становятся хозяева турнира. 24 марта прошли предварительные поединки в семи весовых категориях.
По итогам общекомандного зачёта лучшему региону был вручен главный приз — Кубок губернатора
Успешно выступил челябинец Сергей Лепихин. Известный спортсмен, а ныне тренер, уже редко выходит на татами в официальных соревнованиях, однако здесь решил попробовать свои силы и сумел-таки завоевать бронзу. Также отметим бронзу молодого и перспективного Никиты Алексеенко. Однако вряд ли победитель предыдущих подобных состязаний может быть рад своему выступлению.
В вечерней части соревнований состоялись финальные поединки. Среди них наиболее зрелищными получились поединки в весовых категориях до 66 и 73 кг. Сахамат Гаджиев из Свердловской области в красивом стиле сломил сопротивление кемеровчанина Ислама Циканова, а Павел Малахов (Кемеровская область) болевым приёмом взял верх над Владиславом Михалиным из Брянска.
Наиболее зрелищными получились поединки в весовых категориях до 66 и 73 кг Соревнования являются «мастерскими»
Зрители наблюдали за красивыми приёмами и мастерством спортсменов
Борьба выдалась напряжённой
Соревнования являются «мастерскими» — их победители имели возможность выполнить норматив и получить почётное звание «Мастер спорта России». Так, чемпионами Кубка губернатора стали: Билолиддин Абдалимов (60 кг, Челябинск), Евгений Базилов (81 кг, Челябинск), Дмитрий Довгань (90 кг, ХМАО), Дмитрий Гюнтер (100 кг, Челябинск) и Егор Никонцев (+100 кг, Челябинск).
В рамках проведения соревнований состоялось и ещё два не менее значимых события. По распоряжению правительства Челябинской области Центру олимпийской подготовки по дзюдо было присвоено имя заслуженного тренера России Александра Миллера. С именем этого специалиста связаны все наиболее значимые успехи южноуральского дзюдо. Двумя новыми именами пополнилась и галерея славы центра. Под своды здания были подняты именные кимоно Дмитрия Худякова и Дмитрия Черныха, отличившихся на международных соревнованиях и в безупречном проведении чемпионатов Европы и мира в Челябинске.
Под своды здания были подняты именные кимоно Дмитрия Худякова и Дмитрия Черныха
Центру олимпийской подготовки по дзюдо присвоили имя Заслуженного тренера России Александра Миллера.
За всю историю проведения состязаний кубок ни разу не покидал пределы Челябинской области