Стабильный успех: челябинские дзюдоисты в 18-й раз выиграли Кубок губернатора

На Кубке губернатора челябинские дзюдоисты выиграли командный зачет. Южноуральцы завоевали 14 медалей, в том числе четыре золотые.

Соревнования проводятся в 18 раз и его победителями каждый год становятся хозяева турнира. 24 марта прошли предварительные поединки в семи весовых категориях.

По итогам общекомандного зачёта лучшему региону был вручен главный приз — Кубок губернатора

Успешно выступил челябинец Сергей Лепихин . Известный спортсмен, а ныне тренер, уже редко выходит на татами в официальных соревнованиях, однако здесь решил попробовать свои силы и сумел-таки завоевать бронзу. Также отметим бронзу молодого и перспективного Никиты Алексеенко. Однако вряд ли победитель предыдущих подобных состязаний может быть рад своему выступлению.

В вечерней части соревнований состоялись финальные поединки. Среди них наиболее зрелищными получились поединки в весовых категориях до 66 и 73 кг. Сахамат Гаджиев из Свердловской области в красивом стиле сломил сопротивление кемеровчанина Ислама Циканова, а Павел Малахов (Кемеровская область) болевым приёмом взял верх над Владиславом Михалиным из Брянска.

Наиболее зрелищными получились поединки в весовых категориях до 66 и 73 кг Соревнования являются «мастерскими»

Зрители наблюдали за красивыми приёмами и мастерством спортсменов

Борьба выдалась напряжённой

Соревнования являются «мастерскими» — их победители имели возможность выполнить норматив и получить почётное звание «Мастер спорта России». Так, чемпионами Кубка губернатора стали: Билолиддин Абдалимов (60 кг, Челябинск), Евгений Базилов (81 кг, Челябинск), Дмитрий Довгань (90 кг, ХМАО), Дмитрий Гюнтер (100 кг, Челябинск) и Егор Никонцев (+100 кг, Челябинск).

В рамках проведения соревнований состоялось и ещё два не менее значимых события. По распоряжению правительства Челябинской области Центру олимпийской подготовки по дзюдо было присвоено имя заслуженного тренера России Александра Миллера. С именем этого специалиста связаны все наиболее значимые успехи южноуральского дзюдо. Двумя новыми именами пополнилась и галерея славы центра. Под своды здания были подняты именные кимоно Дмитрия Худякова и Дмитрия Черныха , отличившихся на международных соревнованиях и в безупречном проведении чемпионатов Европы и мира в Челябинске.

Под своды здания были подняты именные кимоно Дмитрия Худякова и Дмитрия Черныха

Центру олимпийской подготовки по дзюдо присвоили имя Заслуженного тренера России Александра Миллера.

За всю историю проведения состязаний кубок ни разу не покидал пределы Челябинской области