Телеканал «МИР» сразится с «Челси» и «Спартаком» на футбольном турнире

Этот турнир для сборной телерадиокомпании «МИР» станет очень серьезным испытанием. Лига существует уже десять лет и, чтобы противостоять давно сложившимся и хорошо сыгранным командам, придется немало потрудиться.

Опасения подтверждаются: через десять минут команда «МИРа» проигрывает уже 0:2. Соперник — московский «Арарат». Кстати, «AFL СНГ Лига» сплошь состоит только из звездных команд. Организаторы моделируют уже существующие чемпионаты, а футболисты-любители могут надеть майку своего кумира.

«Можно играть за свои любимые команды — «Манчестер», «Арсенал», «Челси». У нас есть чемпионат России. Там выступают «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», — говорит директор по развитию «AFL Лиги» Никита Гиль.

Только футболистам телекомпании «МИР» в виде исключения разрешили выступать под своим названием — сборная «МИРа».

При поддержке запасных игроков журналисты собрались, сократили, а потом и сравняли счет. Во время короткого перерыва — разбор ошибок и отработка новой тактики. Учитывая провал соперника на флангах, тренер предлагает активизирповаться крайним нападающим и стараться бить с близкого расстояния.

Советы тренера и желание победить сделали свое дело. Во втором тайме «МИР» выходит вперед.

«Это мое любимое дело: быстрые ноги, рвать по флангу, с левой ноги, нерабочей, забивать внешней стороной стопы в дальний угол», — говорит корреспондент телеканала «МИР» Александр Бриус.

Закончился матч со счетом 4:2. Это первая игра и первая победа сборной «МИРа». Для молодой команды это успех.

«Только мы собрались. Поэтому смотрим, кто лучше, на какой позиции и ребята пока притираются друг к другу. Но в целом я доволен», — говорит тренер футбольной команды «МИРа» Данила Щепочкин.

Правда, притираться журналистам придется уже по ходу соревнований. Однако турнир только начался.

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