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«Следующий сезон точно откатаемся». Столбова и Климов продолжат карьеру
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«Следующий сезон точно откатаемся». Столбова и Климов продолжат карьеру 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире, серебряный призер в личном турнире спортивных пар фигурист Федор Климов опроверг сообщения о том, что они с Ксенией Столбовой решили завершить спортивную карьеру. Он также добавил, что они точно будут выступать в следующем сезоне.
— Мы приняли решение откататься как минимум еще следующий сезон, — заявил Климов. — Мы хотели что-то решить после Олимпиады, но туда нас не пустили. Потом отложили до чемпионата мира, но в Милане не выступили из-за травмы Ксюши. Ей уже сняли гипс, и она начала разрабатывать ногу.
Перед тем, как я поехал Милан в качестве болельщика и колумниста «Спорт-Экспресса», мы все обсудили. Решили, что в следующем сезоне выступаем точно, а там как получится. Дальше загадывать просто не хотим. (Андрей ШИТИХИН)
Напомним, Столбова и Климов пропустили Олимпиаду-2018 из-за недопуска спорстменки. Они также не приняли участие в чемпионате мира из-за травмы Столбовой, у которой был диагностирован разрыв связок.
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