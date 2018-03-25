«Следующий сезон точно откатаемся». Столбова и Климов продолжат карьеру

Олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире, серебряный призер в личном турнире спортивных пар фигурист Федор Климов опроверг сообщения о том, что они с Ксенией Столбовой решили завершить спортивную карьеру. Он также добавил, что они точно будут выступать в следующем сезоне.

— Мы приняли решение откататься как минимум еще следующий сезон, — заявил Климов. — Мы хотели что-то решить после Олимпиады, но туда нас не пустили. Потом отложили до чемпионата мира, но в Милане не выступили из-за травмы Ксюши. Ей уже сняли гипс, и она начала разрабатывать ногу.

Перед тем, как я поехал Милан в качестве болельщика и колумниста «Спорт-Экспресса», мы все обсудили. Решили, что в следующем сезоне выступаем точно, а там как получится. Дальше загадывать просто не хотим. (Андрей ШИТИХИН)

Напомним, Столбова и Климов пропустили Олимпиаду-2018 из-за недопуска спорстменки. Они также не приняли участие в чемпионате мира из-за травмы Столбовой, у которой был диагностирован разрыв связок.