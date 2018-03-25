ХК «Ростов» уступил ХК «Чебоксары» в первом матче полуфинала ВХЛ 

«Кондоры», считавшиеся фаворитами этой пары, легко уступили в игре ХК «Чебоксары». С первых минут инициативу на поле захватили гости, счет открыли уже на 7-й минуте. Евгений Филин получил пас прямо на пятаке и почти в упор поразил ворота — 0:1. Следом ростовчане пропускают подряд два гола. Сергей Иванов пытается забить, но Егор Оселедец справляется, однако тут же Антон Горбенко довершает атаку, и шайба летит в ворота. Третий гол ХК «Ростов» забивают меньше чем через минуту, Сергей Рябухин доводит счет до 0:3.
«Кондоры» пытаются перехватить инициативу, но грубые ошибки в обороне не дают такой возможности, в итоге на последней минуте первого тайма «богатыри» снова забивают. Счет становится 0:4 Второй тайм также не порадовал болельщиков нашей команды. Хозяева льда так и не смогли переломить ход игры и взять инициативу в свои руки. В итоге к 28-й минуте гости довели счет до 0:5. При игре в формате 4 на 4 гости выиграли вбрасывание, и Максим Попов дальним броском поразил угол ворот дончан.
Гол престижа ростовчане смогли забить лишь в третьем периоде. Василий Мякинин, получив пас из-за ворот, точно бросил из-под защитника — 1:5. Набрав темп, на последних минутах игры Владислав Туник забивает второй гол, но конечно такой значительный перевес в счете было уже не компенсировать. Итог — уверенная победа ХК «Чебоксары» — 5:2. Счет в серии становится 1:0 в пользу команды из столицы Чувашии. Вторая игра серии пройдет в Ростове-на-Дону 25 марта.