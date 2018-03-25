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В Ставрополь вернулся большой футбол
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В Ставрополь вернулся большой футбол 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сразу два дерби состоялось в 22-м туре первенства России по футболу в южной зоне второго дивизиона.
Во Владикавказе в очном споре сошлись две спартаковские дружины — местная и из Нальчика. Борьба, как принято во встречах географических соседей, была очень упорной, а решающим стал гол Азамата Газаева, который огорчил хозяев незадолго до финального свистка — 1:0 в пользу дружины из столицы Кабардино-Балкарии.
Тем временем в Ставрополе бились два краевых коллектива: «Динамо» и пятигорский «Машук-КМВ». Бело-голубые проводили первый домашний матч после возвращения на родной стадион. Напомним, что в прошлом году команда была вынуждена принимать соперников в поселке Рыздвяном. Дебют комом не вышел: хозяева, которых пришли поддержать больше тысячи болельщиков, сумели отпраздновать успех. Викторию принимающей стороне принёс точный выстрел Сергея Сечина.
«Я очень рад, что «Динамо» вернулось в Ставрополь, желаю команде удачи, но мы не должны были уступать, объективным результатом была бы ничья», — отметил главный тренер «Машука-КМВ» Валерий Заздравных.
«Как мы и предполагали, игра была жёсткая, плотная, примерно равная, но у нас сильнее оказалась сила воли, — сообщил наставник «Динамо» Лев Иванов. — Я благодарен команде за то, что выдержала. И, конечно, хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион».
С результатом 1:0 закончился и матч в Назрани, где «Ангушт» уступил новороссийскому «Черноморцу». Гости забили гол под занавес первого тайма, а во втором сумели отстоять свои владения в неприкосновенности. Обе дагестанские команды свели поединки к «сухим» ничьим — 0:0. «Динамо Легион» в Махачкале помирилось с ростовским СКА, а «Анжи-2» в Краснодаре достиг компромисса с «Кубанью-2».
«Краснодар-2» на выезде взял верх над новокубанским «Биологом» — 2:0, «Афипс» также на чужом поле отобрал очки у ростовской «Академии имени Виктора Понедельника». И по результатам самого результативного матча тура майкопская «Дружба» в Песчанокопском «подрезала крылья» местной «Чайке» — 3:2.
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