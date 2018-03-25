В Квебеке состоялись последние в этом сезоне соревнования в биг-эйре в рамках Кубка мира по сноуборду. Среди мужчин сильнейшим стал канадец Макс Паррот, а в общем зачёте Кубка мира в данной дисциплине первенствовал американец Крис Корнинг. Лучшим среди россиян в «тотале» стал Владислав Хадарин, занявший 37-е место.
Среди женщин в Квебеке не было равных американке Джулии Марино, а вот в общем зачёте сильнейшей стала австрийка Анна Гассер. Россиянка Софья Фёдорова в итоговом зачёте расположилась на 16-й позиции.
Сноуборд. Финал Кубка мира. Квебек, Канада Мужчины. Биг-эйр 1. Макс Паррот (Канада) — 195,25. 2. Йонас Бёзигер (Швейцария) — 182,25. 3. Антуан Тручон (Канада) — 168,00. Кубок мира. Биг-эйр. Общий зачёт. Итоговое положение 1. Крис Корнинг (США) — 1800. 2. Юри Окубо (Япония) — 1500. 3. Йонас Бёзигер (Швейцария) — 1464… 37. Владислав Хадарин (Россия) — 378,50… 40. Никита Тютерев (Россия) — 294,90… 60. Михаил Матвеев (Россия) — 155… 71. Антон Мамаев (Россия) — 68,70. Женщины. Биг-эйр 1. Джулия Марино (США) — 168,50. 2. Лаури Блоюн (Канада) — 148,00. 3. Лоран Сманс (Бельгия) — 137,75. Кубок мира. Биг-эйр. Общий зачёт. Итоговое положение 1. Анна Гассер (Австрия) — 2000. 2. Мияби Оницука (Япония) — 1960. 3. Джулия Марино (США) — 1940… 16. Софья Фёдорова (Россия) — 810… 47. Анастасия Жукова (Россия) — 80… 53. Елизавета Богданова (Россия) — 22.