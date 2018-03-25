Фёдорова — 16-я в общем зачёте Кубка мира по сноуборду в биг-эйре

В Квебеке состоялись последние в этом сезоне соревнования в биг-эйре в рамках Кубка мира по сноуборду. Среди мужчин сильнейшим стал канадец Макс Паррот, а в общем зачёте Кубка мира в данной дисциплине первенствовал американец Крис Корнинг. Лучшим среди россиян в «тотале» стал Владислав Хадарин, занявший 37-е место.