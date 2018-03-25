Сергей Мяус: Собираем предложения по предстоящему сезону

— Зампред правительства Ульяновской области Сергей Кузьмин недавно выдвинул идею создания профессиональной лиги. Ваша реакция?

— Я за любые конструктивные идеи. Понял, что речь идет о лиге уровня баскетбольной или хоккейной. Сергей, как функционер, должен хорошо знать, что по закону любая федерация может делегировать полномочия лиге. Но это подразумевает огромные деньги и серьезное спонсорство. Если предлагаешь, говори, каким будет следующий шаг. В противном случае это — для красного словца и похоже на бунт на корабле. Это — мое мнение, как одного из руководителей федерации, тренера с многолетним стажем. У нас есть федерация, Суперлига. Если есть недочеты, то они устраняются. Это — рабочие моменты.

— Когда пройдет очередной исполком ФХМР?

— Последние соревнования — первенство России 2000 г.р. в Кемерове закончится только 10 апреля. Поэтому примерно в мае нам нужно будет подвести итоги. До исполкома предстоит очень много работы и анализа.

Наверное, назрела реставрация высшей лиги. Мне кажется, там должна играть талантливая молодежь, которая усилится тремя опытными хоккеистами. Хочется, чтобы фарм-клубы и высшая лига превратились в одну молодежную лигу.

Не нужно забывать, что хоккей с мячом — социальный вид спорта, воспитываем детей, отвлекаем их от улицы и компьютеров.

Необходимо, на мой взгляд, поднять статус региональных федераций. Мы сейчас мониторим их работу. В этом году я много ездил по регионам и убедился в одном: там, где есть хорошо работает вертикаль власти, и команды выступают хорошо, и детский хоккей развивается. Приведу пример Красноярск, Хабаровск, Кемерово.

— В субботу завершились два первенства мира: в Ульяновске 17-летние российские юноши уступили в финале шведам 2:4, а 15-летние в Швеции обыграли хозяев 5:2 и завоевали золото. Можете подвести итог международному сезону?

— Три наши команды стали чемпионами мира: национальная мужская сборная, юноши U-15 и юниоры U-19. Еще три команды завоевали серебро — женщины, U-17 и молодежка.

— Вы были на финале в Ульяновске, что скажете?

— Нельзя из поражения делать трагедию. Всегда буду на стороне тренеров и игроков. Ребятам сейчас я сказал, что у них все впереди. Им, а также тренерам и федерации нужно сделать работу над ошибками и понять, почему проиграли. У нас есть проблема переходного периода: как доводить талантливых юниоров до команд мастеров.

Вот в пятницу в Ульяновске собирались директора спортшкол со всей страны и мы часов пять дискутировали о календарях первенств России по разным возрастам, турнира «Плетенный мяч». Встреча получилась очень продуктивной.

— У федерации есть контуры следующего российского сезона?

— Мы все думаем и принимаем предложения. Лично мне нравится та схема, которая была в этом сезоне. Может быть, стоит задуматься о количестве матчей за бронзу и золото. У нас большая страна и болельщики хотят видеть свою команду в решающих встречах. В любом случае, за календарь и регламент будут голосовать руководители клубов Суперлиги.