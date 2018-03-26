Неделя россиян: НХЛ, АХЛ, QMJHL, OHL, WHL, USHL, NCAA, ECHL. 26 марта 2018

Мы продолжаем еженедельный обзор выступлений российских игроков в Северной Америке, обращая внимание не только на НХЛ и АХЛ, но и на многочисленные юниорские лиги.

Вратари

ИгрокКлуб/ЛигаИгрыПобедыБрПШКН%ОБ«0»Василевский«Тампа-Бэй»/НХЛ614219561552.5992,1%7Бобровский«Коламбус»/НХЛ613418601452.3792,2%5Варламов«Колорадо»/НХЛ492315361252.7391,9%2Худобин«Бостон»/НХЛ2815792662.4891,7%1Георгиев«Рейнджерс»/НХЛ94325242.8592,6%0Лазарев«Бэрри»/OHL523215751603.2389,8%3Денисов«Бленвиль-Буабриан»/QMJHL432011791413.5088.0%1Жуков«Грин Бэй»/USHL472412041072.4091.1%3Бердин«Су Фолс»/USHL39221247932.5392,5%1Просветов«Янгстаун»/USHL3216982862.9091,2%0 Андрей Василевский Сергей Бобровский продолжают следовать идентичному графику. Оба на прошлой неделе одержали две победы в трёх играх. С той лишь разницей, что действующий обладатель «Везины» сумел засушить «Флориду», а претендент на этот приз меньше двух шайб не пропускал. Василевского по количеству «сухарей» уже обогнал Пекка Ринне . Именно он стал основным фаворитом в борьбе за титул лучшему вратарю сезона.

Александр Георгиев на прошлой неделе провёл за «Рейнджерс» два матча подряд. И если перед «Филадельфией» он не устоял, то встреча с «Баффало» стала для голкипера болгарского происхождения одной из лучших в НХЛ. Георгиев отразил 43 броска, и ему совсем немного не хватило до первого шат-аута. В двух играх с нагрузкой в более чем 40 бросков впечатляющее выглядел и Семён Варламов , принёсший «Колорадо» две победы. А вот игра с «Лос-Анджелесом» ему явно не удалась: всего 15 сейвов и пять пропущенных шайб.

QMJHL (хоккейная лига Квебека)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски1 (1) Абрамов1998«Викториавилль»5645+59+52672152 (2) Косоренков1998«Викториавилль»6336+46+33461743 (3) Чехович1999«Бэ-Комо»6529+31-11282094 (4) Я. Алексеев1999«Шербрук»6320+33+7241525 (6) Котков2000«Шикутими»6121+28-5201756 (5) Завгородний2000«Римуски»6226+21+1781467 (7) Глотов1997«Шавиниган»6429+14-23242098 (8) Рубцов1998«Акади-Батхёрст»4915+28+7111049 (10) Е. Соколов2000«Кейп-Бретон»6421+21-283917010 (9) Колтыгин1999«Драммондвилль»6417+25+274411111 (11) Михнин1999«Римуски»6415+24+145414612 (12) Козлов1999«Валь-д`Ор»6617+19-214013313 (13) Мизюрин1998«Валь-д`Ор»3616+17-9278414 (14) Мироманов1997«Монктон»388+24-141210815 (15) Хованов2000«Монктон»299+19+1366716 (16) Шестопалов2000«Гатино»596+19+4106617 (17) Кузьмин1999«Монктон»482+7-8274718 (18) Дадажанов (з) 1999«Шавиниган»550+9-213754

WHL (Западная хоккейная лига)

В Западной хоккейной лиге закончился сезон для Егора Замулы и его «Калгари». Остальные наши юниоры поборются в плей-офф за чемпионство. Всего две команды в WHL набрали свыше 100 очков, и в обеих есть наши люди. За «Мус Джо» выступают Олег Сосунов и Дмитрий Зайцев, а за «Свифт Каррент» Артём Минулин. Все трое россиян вошли в топ-10 самых полезных защитников лиги. Зайцев, правда, недавно получил травму.

OHL (хоккейная лига Онтарио)

Самая русская команда лиги Онтарио «Питерборо» осталась за пределами плей-офф. Причём форвард команды Семён Дер-Аргучинцев в одном из последних матчей сезона набрал 5 очков! Не сыграет в плей-офф и Никита Александров из «Флинта», который в игре с «Оуэн Саундом» умудрился схватить «-6». За чертой остался и «Садбери», что позволило Алексею Липанову отправиться в расположение фарм-клуба «Тампы». А вот Дмитрий Соколов, по ходу сезона обмененный из «Садбери» в «Барри», стал лучшим снайпером лиги Онтарио. Он же стал лучшим игроком марта, а его одноклубник Андрей Свечников лучшим новичком.

USHL (юниорская лига США)

Максим Андреев и Артём Иванюженков продолжают набирать очки в привычном для них режиме. Самый юный россиянин в USHL Егор Афанасьев в двух играх за «Маскегон» очков не набрал, а его одноклубник Александр Яковенко за последние шесть игр заработал всего один балл за результативную передачу. Челябинец, резво ворвавшийся в USHL, несколько притормозил, зато вышел из минуса по показателю полезности.

NCAA (студенческая лига США)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски1 (1) Летунов (н) 1996университет Коннектикут3612+16+8122 (2) Смирнов (н) 1997университет Пенсильвания3015+12+163 (3) Рахматов (з) 1995университет Священного Сердца383+16+21084 (4) Павлычев (н) 1997университет Пенсильвания359+57365 (5) Лагунов (н) 1998университет Массачусетс Амхерст373+9-1246 (6) Соловьёв (з) 1994университет Бентли311+9-4187 (7) Дзахов (н) 1993университет Ниагара285+3-1358 (8) Джиошвили (н) 1998университет Вермонт70+0-36 В главной студенческой лиге США на прошлой неделе была тишь да гладь. Некоторые команды и вовсе отдыхали, словно в полноценном отпуске. Из наших легионеров один матч провела связка университета Пенсильвании Смирнов — Павлычев, но ни тот, ни другой очками не разжились.

ECHL (Хоккейная лига Восточного побережья)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски1 (1) Тянулин (н) 1997«Форт Уэйн»3918+24+1424932 (2) Д. Сергеев (з) 1996«Талса»513+19+317973 (3) Зборовский (з) 1997«Гринвилл»415+12-924604 (4) Бабинцев (н) 1994«Юта»173+7-14265 (-) Микулович (з) 1996«Орландо»352+3683416 (5) Д. Осипов (з) 1996«Куод Сити»291+3-1721437 (-) Глотов (н) 1997«Цинциннати»31+1-206 Целый сезон потребовался Дмитрию Осипову, чтобы открыть счёт своим голам в ECHL. Впрочем, для защитника заброшенные шайбы — это вовсе не главное. В «Орландо» вернулся Александр Микулович, продолжает набирать очки за «Юту» Семён Бабинцев, а закончивший сезон в юниорской лиге Василий Глотов уже набрал первые результативные баллы за «Цинциннати»

МестоИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски1 (1) Зыков (н)«Шарлотт»6132+20-13431102 (2) А. Волков (н)«Сиракьюз»6618+19+16391173 (5) Гурьянов (н)«Техас»6515+15-13111004 (3) Щербак (н)«Лаваль»267+23-220535 (4) Голдобин (н)«Ютика»288+21+58596 (7) Воробьёв (н)«Лихай Вэлли»528+18+112617 (6) Мамин (н)«Спрингфилд»329+16+325698 (10) Костин (н)«Сан-Антонио»596+17-268579 (11) Педан (з)«Уилкс-Барре»459+13+18748510 (8) Е. Свечников (н)«Гранд-Рапидс»527+15-4569611 (9) Толчинский (н)«Шарлотт»386+16+2204512 (12) Фазлеев (н)«Лихай Вэлли»563+14-4165913 (14) Каменев (н)«Сан-Антонио»173+13+4273514 (13) Валиев (з)«Торонто»405+10+14264815 (16) Тренин (н)«Милуоки»355+8+4145916 (15) Барбашёв (н)«Чикаго»205+5-163917 (17) Дыбленко (з)«Бингемтон»512+6-14486718 (-) Коростелёв (н)«Лаваль»30+1-10319 (-) Липанов«Сиракьюз»

Пока лучший снайпер лиги Валентин Зыков со второй попытки дебютировал за «Каролину», в АХЛ происходило много чего интересного. Для начала стоит сказать о том, что место отправившегося в «Монреаль» Никиты Щербака занял его соотечественник и тёзка Коростелёв. Форвард, который уже явно перерос юниорские лиги, набрал первое очко за «Лаваль». Алексей Липанов также дебютировал в АХЛ, свой первый матч в составе «Сиракьюза» провёл вхолостую.

Затяжные безголевые серии прервали Денис Гурьянов и Яков Тренин. Причём сделали это в один день. Челябинец забил впервые с 27 октября 2017 года! Целых 25 матчей он не мог отличиться за «Милуоки». Любопытно, что оба на этом решили не останавливаться. Давно не забивал и защитник Ярослав Дыбленко, но ворота «Шарлотта» ему поразить удалось. Эта шайба стала для него второй в заокеанской карьере.

МестоИгрокКлубИОчки+/-ШтрБрВр%ВбрХитыБлк1 (1) Кучеров (н)«Тампа-Бэй»7337+58+184026419:5075.0%27122 (2) Малкин (н)«Питтсбург»7242+50+166921718:5543.9%43293 (3) Овечкин (н)«Вашингтон»7544+37+43031920:0737.5%131194 (4) Кузнецов (н)«Вашингтон»7223+50+24616718:4644.0%49245 (5) Панарин (н)«Коламбус»7625+44+182621620:03-13186 (6) Радулов (н)«Даллас»7626+39-36619519:5660.0%76627 (7) Тарасенко (н)«Сент-Луис»7329+31+151728219:2125.0%80368 (8) Дадонов (н)«Флорида»6523+33+2816418:50-19309 (9) Наместников (н)«Рейнджерс»7422+25+73714617:1745.9%704410 (10) Бучневич (н)«Рейнджерс»6714+28-31312615:0327.5%463011 (11) Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»739+29+123612815:28-855812 (12) Проворов (з)«Филадельфия»7613+21+81818924:11-13915513 (14) Орлов (з)«Вашингтон»759+21+111811623:07-11910914 (13) Анисимов (н)«Чикаго»6620+9-122011816:4645.8%153715 (15) Задоров (з)«Колорадо»707+13+7948319:21-2469116 (16) Якупов (н)«Колорадо»559+7+1269010:50-54717 (19) Барбашёв (н)«Сент-Луис»467+6-123712:0238.9%552518 (17) Н. Зайцев (з)«Торонто»534+8+12294722:27-9812919 (18) Куликов (з)«Виннипег»623+8+6224817:04-697820 (20) Слепышев (н)«Эдмонтон»455+6-566411:4816.7%591721 (21) Антипин (з)«Баффало»460+10-9184015:24-144122 (23) Голдобин (н)«Ванкувер»325+5-1763911:5550.0%11423 (22) Емелин (з)«Нэшвилл»701+8+12365817:10100.0%17210124 (24) Щербак (н)«Монреаль»224+2-183613:36100.0%141325 (-) Зыков (н)«Каролина»32+2+40913:59-2026 (25) Кулёмин (н)«Айлендерс»131+200711:5640.0%161527 (25) Мамин (н)«Флорида»192+1+471810:34-37828 (27) Сошников (н)«Торонто»131+1-141711:08-22229 (29) Е. Свечников (н)«Детройт»91+0-54107:44-11230 (28) Каменев (н)«Колорадо»30+0-2018:4938.9%3031 (30) Валиев (з)«Торонто»20+002211:48-02 Индивидуальные награды уплывают не только от Василевского, но и от других наших звёзд НХЛ. Никита Кучеров на прошлой неделе ограничился двумя очками в трёх матчей, что для соперничества с Коннором Макдэвидом явно недостаточно. Канадец уже на четыре балла впереди россиянина. Александр Овечкин пока опережает Патрика Лайне в борьбе за «Морис Ришар», но один гол в ворота «Далласа» за всю неделю — это явно не тот график, к которому нас приучил Александр Великий. Финская копия Овечкина отстаёт от оригинала всего на один точный бросок из левого круга вбрасывания.

«Даллас», которому забил Ови, продолжает тонуть, а вместе со «Старз» не впечатляет и Александр Радулов. В двух последних матчах на неделе он отмечался лишь показателем полезности «-1». Зато напарник Овечкина вернулся так, как и полагается ведущему центру команды: в первом же матче после паузы Евгений Кузнецов разродился дублем в ворота «Монреаля». Чуть поправил свою статистику и другой герой Баффало-2011. Владимиру Тарасенко осталось забросить одну шайбу, чтобы в четвёртый раз в заокеанской карьере выбить 30 голов.

По-разному провели минувшую неделю российские защитники. Самые полярные примеры — Иван Проворов Михаил Сергачёв . Если защитник «Филадельфии» получал привычно много игрового времени, но отметился лишь «-4» за три матча, то у его чуть более молодого коллеги всё с точностью до наоборот. Сергачёв в каждом матче на неделе набирал очки, но его айстайм скакал как давление при гипертонии. Два очка с «Айлендерс» он умудрился набрать, не проведя на льду и восьми минут.

Концовка регулярного чемпионата — традиционно время для экспериментов. Этим охотно пользуются новички из России. Евгений Свечников не мытьём, так катанием наконец-то забил за «Детройт». Да только вот незадача: после его гола в ворота «Филадельфии» игровое время форварда стало только сокращаться. Четвёртую шайбу за «Монреаль» провёл Никита Щербак, а перформансом недели впору считать дебют Валентина Зыкова за «Каролину». Лучший снайпер этого сезона АХЛ уже во втором матче оформил дубль, а в третьем дважды помогал отличиться партнёрам. Он пришёл всерьёз и надолго?