Твиттер ФИФА напомнил о поражении Франции от сборной России в 1998 году

ФИФА в русскоязычном Твиттере опубликовала фотографию игроков сборной Франции на фоне Храма Василия Блаженного. Снимок был сделан 20 лет назад — 25 марта 1998 года «трехцветные» в контрольном матче проиграли России (0:1). Автором единственного гола в той встрече стал Сергей Юран , поразивший ворота Лионеля Летизи на 2-й минуте игры.

Во вторник, 27 марта, Россия и Франция проведут очередной товарищеский матч. Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

🇷🇺🆚🇫🇷 Ровно 20 лет назад сборная Франции приехала в Москву на товарищеский матч с Россией и проиграла 0:1 (Гол: Юран, 2) 📸 Спустя несколько месяцев Франция станет чемпионом мира 🏆 А через 20 лет снова приедет в Россию, но уже в Санкт-Петербург Как они сыграют во вторник? pic.twitter.com/eInS7gNorn

— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 25 марта 2018 г.