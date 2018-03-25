Юрий Васильков: «Джано вернется через 5,5-6 месяцев»

Бывший врач "Спартака" и сборной России Юрий Васильков объяснил причину эпидемии «крестов» в российском футболе. Врач не исключает, что это может быть связано с неправильной работой врачей в клубах.

Ананидзе получил тяжелую травму. Что будет с его карьерой?

— «Кресты» продолжаются… — сказал Юрий Васильков, только ответив на телефонный звонок.

— Официальный диагноз: «Повреждение крестообразных связок». Когда ждать Джано?

— Через 5,5 месяцев со дня операции, если все гладко будет, без всяких замечаний. Думаю, до шести месяцев. Ананидзе — парень невезучий. Мы называем таких «хрустальными». Головенка-то у него свежая, но из медицинского корпуса не вылезает.

— Что не так с Ананидзе?

— Очень трудно сказать, в чем проблема. Надо его пообследовать. От плоскостопия до макушки головы. Мышечной массы у него маловато — он «пацанистого» склада. Уж очень много в «Спартаке» этих травм. Хотя от подобной травмы никуда не денешься.

— Почему?

— Спорт стал скоростной, требовательный. Порой жестокий. И на западе получают такие травмы. Это уже стало составной частью нашего спорта. Но на этот год «крестов» хватит. В «Спартаке» процентов на 150-200 перевыполнили план. Давайте уж этот год закончим спокойно. Посмотрите на Зобнина: Роман прекрасно играет, вылечился, все хорошо. Будем равняться на него.

— Джано стоит взять в пример Зобнина?

— Да. 22 недели — и здоров. Желаю всему «Спартаку» и лично Ананидзе здоровья.

— В чем причина эпидемии «крестов» в России?

— Защитники грубо останавливают нападающих, которые бегут на высоких скоростях, а судят это по-английски. Мы к этому не готовы. Судья может не свистнуть такую тяжелую остановку игрока, а это чревато травмой. Да и трудно сказать, как работают физиотерапевты в клубах. Возможно, перегружают игроков, возможно, наоборот, недогружают. Этих специалистов трудно контролировать. А то, может, окажется, что они «сами с усами». Хотел бы поглядеть, как они работают и грузят футболистов. А то у главного тренера голова пухнет от мыслей насчет игровых позиций и всего подобного, а в это время физиотерапевт, засучив рукава, начинает работать с игроками.

— То есть, вы не исключаете, что травмы связаны с неправильной работой медицинского штаба клуба?

— Не исключаю. Потому что раньше «крест» был один на весь сезон, а теперь — 4-5. Это никуда не годится. Надо разбираться, подключать науку и детально разбираться.