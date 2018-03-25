Ещё
П. Каннаваро: «Если Наполи не станет чемпионом в этом году, об этом будут долго говорить»
Далее:
Читайте также:
Ещё

П. Каннаваро: «Если Наполи не станет чемпионом в этом году, об этом будут долго говорить» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший защитник «Наполи» Паоло Каннаваро считает, что если неаполитанцы не станут чемпионами Италии в этом сезоне, это вызовет большой резонанс. «Наполи» долго возглавлял турнирную таблицу, но сейчас уступает два очка «Ювентусу».
”Я думаю, решающим будет матч между «Наполи» и «Ювентусом». У «Ювентуса» расписаниее сложнее, им предстоит тяжелое противостояние с ”Реалом”. Надеюсь, «Наполи» созрел для титула. Если он не выиграет в этом году, об этом будут долго говорить”, — цитирует Каннаваро La Gazzetta dello Sport.
SPORT24.ru: последние новости
Зобнин пропустил тренировку сборной России из-за повреждения Ал. Миранчук: «В сборной Франции нравятся Гризман и Дембеле» Эмре Джан: «Испанский чемпионат привлекает меня»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт76
Королева дала слабину: на Загитову началась охота28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас25
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой111
Плющенко обратился к Загитовой148
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение