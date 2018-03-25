П. Каннаваро: «Если Наполи не станет чемпионом в этом году, об этом будут долго говорить» 

Бывший защитник «Наполи» Паоло Каннаваро считает, что если неаполитанцы не станут чемпионами Италии в этом сезоне, это вызовет большой резонанс. «Наполи» долго возглавлял турнирную таблицу, но сейчас уступает два очка «Ювентусу».
”Я думаю, решающим будет матч между «Наполи» и «Ювентусом». У «Ювентуса» расписаниее сложнее, им предстоит тяжелое противостояние с ”Реалом”. Надеюсь, «Наполи» созрел для титула. Если он не выиграет в этом году, об этом будут долго говорить”, — цитирует Каннаваро La Gazzetta dello Sport.