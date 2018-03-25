Уфимец в центре Воронежа устроил голубиный переполох

Житель Уфы Константин Михайлов приехал в Воронеж и снял необычное видео с голубями, ошеломив пернатых.

Гульки не ожидали подвоха, когда в их толпу медленным шагом вошел мужчина в черной куртке. Они мирно клевали подножный корм и даже не расступились перед уфимским гостем. Молодой блогер из столицы Башкирии, дав команду оператору, снимавшему прогулку, вдруг резко подпрыгнул.

— Парень представил, что он не у Центрального рынка в столице Черноземья, а на площади Святого Марка в Риме, — передает воронежское издание «Блокнот».

Меж крылатых начался самый настоящий переполох, который Константин заснял в замедленном режиме. Гульки разлетелись кто куда, едва не врезавшись в самого оператора и прогуливавшихся прохожих. А вот путешественник эффектом остался доволен и выложил видео в свой блог.

Голубиный переполох