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Уфимец в центре Воронежа устроил голубиный переполох
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Уфимец в центре Воронежа устроил голубиный переполох 

ufa1.ru 58 минут назад
Фото: ufa1.ru
Житель Уфы Константин Михайлов приехал в Воронеж и снял необычное видео с голубями, ошеломив пернатых.
Гульки не ожидали подвоха, когда в их толпу медленным шагом вошел мужчина в черной куртке. Они мирно клевали подножный корм и даже не расступились перед уфимским гостем. Молодой блогер из столицы Башкирии, дав команду оператору, снимавшему прогулку, вдруг резко подпрыгнул.
— Парень представил, что он не у Центрального рынка в столице Черноземья, а на площади Святого Марка в Риме, — передает воронежское издание «Блокнот».
Меж крылатых начался самый настоящий переполох, который Константин заснял в замедленном режиме. Гульки разлетелись кто куда, едва не врезавшись в самого оператора и прогуливавшихся прохожих. А вот путешественник эффектом остался доволен и выложил видео в свой блог.
Голубиный переполох
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