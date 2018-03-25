Павел Кулижников: Я как BMW — быстрый, а ломаюсь часто

Олимпийские игры в Пхенчхане прошли без сильнейшего спринтера в мире Павла Кулижникова . Именно за ним остается рекорд мира в конькобежном спорте на дистанции 500 метров. Как он пережил всё случившееся, Кулижников рассказал журналистам после выигранной «пятисотки» с результатом 34,63 на соревнованиях для отстранённых спортсменов в Коломне.

— С таким результатом был бы третьим на Олимпиаде, к тому же лед в Коломне не самый быстрый, и на Олимпиаде адреналин выше. В Пхенчхане вообще результаты были не такие высокие, можно было бежать быстрее — я за два года четыре раза так бегал, без учета высокогорных катков. В последнее время у меня было столько травм, что когда ничего не беспокоит, я просто получаю удовольствие от тренировок, и результат растет. Раньше я как на войну выходил, а теперь мне все в удовольствие. Сегодня прежде всего себе доказал, что я могу.

— Ради чего бежали в Коломне после такого сложного сезона? Ради денег?

— Я бежал не ради денег, точно. Когда они честно заработанные… Конечно, эти тоже честно заработанные, но когда деньги даются проще, даже помешать могут. Я ради результата бежал. Из-за того, что нас не допустили, тоже хотелось быстро сбегать. Нас не пустили на главное событие в жизни! Мотивация есть, но если и дальше будет такое продолжаться, это какое-то уничтожение… Какую-то нам нужно защиту давать.

— Вам есть что спросить у министра спорта?

— Если они не смогли сделать так, чтобы мы могли выступить на Олимпиаде, значит, не было такой возможности. Я не компетентен в этом. Им доверяю, России доверяю. Значит, не получилось, у всех бывает не получается.

— Олимпиаду совсем не смотрели?

— Только результаты видел, не сказал бы, что кто-то показал результаты невероятные… Сейчас вся эта ситуация уже отпустила, стало полегче, эмоционально я бодр, настраиваюсь на следующий сезон.

— Бросить все это не хотелось?

— Это моя работа, и я ее не брошу, я здесь надолго, пока что-то не случится. Надеюсь, все это не повторится, такого беспредела больше не будет. Сейчас я готов полностью и готов начинать подготовку к Пекину-2022, если допустят…

— Специальная программа реабилитации после травмы будет?

— У нас есть компетентный итальянец, остеопат, все видит, знает. Я ему доверяю. Травма легкая, в то же время 20 дней восстановление занимает при условиях полного покоя. Месяц проходит — и все хорошо, но если плохо размялся или еще что-то, может снова вернуться боль. Буду это пресекать, чтобы больше проблем не было.

— Следующий сезон заканчивается в Солт-Лейк-Сити. Вы держите в уме возможность обновить рекорд мира?

— Думаю, и в этом сезоне был бы готов к этому, если бы не травма. Из-за нее в том числе была проблема и с поворотом. Шансы есть, и я хочу этого, но не зацикливаюсь. В моей карьере уже есть рекорд мира, надо работать над качеством, буду стараться, а там получится или нет, я загадывать не буду.

— Тут Усэйн Болт с «Боруссией» тренируется. У вас как лучшего спринтера в своем виде спорта нет желания с футбольной командой поработать?

— Слышал об этом. Я, кстати, все детство играл в футбол. Но боюсь, они мне там ноги переломают, или я им… Поиграл бы, но травмоопасно. Я как BMW — быстрый, а ломаюсь часто (смеется).