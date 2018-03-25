Самбист из Верхней Пышмы стал обладателем Кубка мира 

Сегодня в Москве завершился Кубок мира по самбо, в котором принял участие спортсмен из Верхней Пышмы Иван Панюхин (до 52 кг). Наш самбист оказался сильнее соперников и завоевал главный трофей.
— Весь турнир Иван провёл очень достойно и уверенно, даже ни разу не дал мне повод вздрогнуть от волнения, — рассказал главный тренер сборной Свердловской области и Клуба самбо УГМК Валерий Стенников. — Сначала досрочно выиграл у венесуэльца Кастелланоса, потом в полуфинале полностью контролировал ход встречи с сильным монголом Генендарамом — 7:3. А завершил всё эффектной точкой в решающем поединке с казахстанцем — 3:0.
А в начале марта проходил чемпионат России по самбо. На нём свердловский самбист Альсим Черноскулов завоевал титул чемпиона. Поединок был очень напряжённый, соперник даже разорвал куртку на нашем спортсмене, но не смог его победить.