Самбист из Верхней Пышмы стал обладателем Кубка мира

Сегодня в Москве завершился Кубок мира по самбо, в котором принял участие спортсмен из Верхней Пышмы Иван Панюхин (до 52 кг). Наш самбист оказался сильнее соперников и завоевал главный трофей.

— Весь турнир Иван провёл очень достойно и уверенно, даже ни разу не дал мне повод вздрогнуть от волнения, — рассказал главный тренер сборной Свердловской области и Клуба самбо УГМК Валерий Стенников . — Сначала досрочно выиграл у венесуэльца Кастелланоса, потом в полуфинале полностью контролировал ход встречи с сильным монголом Генендарамом — 7:3. А завершил всё эффектной точкой в решающем поединке с казахстанцем — 3:0.