Полтавец: конькобежцы показали высокие результаты на Всероссийских соревнованиях

КОЛОМНА /Московская область/, 25 марта. / ТАСС /. Главный тренер национальной команды Константин Полтавец остался доволен результатами, которые были показаны конькобежцами на Всероссийских соревнованиях в Коломне. Об этом он заявил журналистам.

Турнир, в котором принимали участие спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские, завершился в воскресенье.

"Стимул и мотивация были высокими, несмотря на то, что турнир прошел по довольно компактной системе. Трудно, практически невозможно удержаться на пике формы с февраля, поэтому здешние результаты показывают, прежде всего, тот базовый уровень, на котором находятся лидеры нашей сборной и те люди, которые имели шансы выступить на Олимпийских играх. Еще раз подчеркну, что это не пиковые соревнования, которые показали базовый уровень, на котором находится наша сборная", — сказал Полтавец.

"Если добавить сюда ту мотивацию, которую может дать Олимпиада, плюс подводку к пику формы именно к Играм, то можно представить, какие результаты были бы в Пхёнчхане. В общем, я доволен результатами, которые мы здесь увидели. Возможно, Катя Шихова, которая приболела, не показала того результата, который могла бы показать", — заключил он.

Размер денежного вознаграждения для призеров Всероссийских соревнований составляет от 1,7 млн до 4 млн рублей.

"Страницу ОИ-2018 пора закрыть и смотреть в будущее"

Главный тренер национальной сборной также отметил, что ситуация с допуском российских спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане уже в прошлом, а отечественным конькобежцам нужно готовиться к следующему олимпийскому циклу.

"Последние два года мы находимся под постоянным прессингом, это касается как спортсменов, так и тренеров, а также технический персонал. Я бы хотел искренне поблагодарить всех, кто прошел это трудное время, начиная с мельдония и заканчивая докладами [Ричарда] Макларена. Все выступили как бойцы, как единый коллектив, смогли сохранить трудолюбие, боевой дух, настрой на победу, на продолжение работы в том направлении, к которому мы готовились. Все ребята были заряжены на выступление на Олимпиаде, все были позитивно настроены, надеялись, что ситуация каким-то образом хорошо разрешится", — сказал Полтавец.