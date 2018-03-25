Виктор Шендерович попал в список обвиненных в харассменте 

Журналистка Ксения Веретенникова заявила, что оказалась жертвой домогательств со стороны писателя и публициста Виктора Шендеровича.
Веретенникова удивилась заявлению Шендеровича по ситуации с домогательствами со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого, где он осудил члена нижней палаты парламента. «Он сам не менее мерзостно и агрессивно домогался к журналисткам, когда те приходили к нему на интервью», — написала она в своем Facebook.
«Ридус» отмечает, что ранее список обвиненных в харассменте пополнил также погибший политик Борис Немцов — его в домогательствах обвинила бывшая журналистка и заместитель главного редактора «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге Анастасия Миронова.
«Меня хватал за задницу… Борис Немцов. Да, так вот неуместно. Это было на выступлении Немцова в клубе на Лиговском во время его приезда в Петербург в рамках акции «Белый поток». И, да, я была журналистом», — заявила она.
Напомним, в среду после того как думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах, об отзыве своих журналистов объявил РБК, а затем к бойкоту присоединились «Коммерсант», «Лента.ру», «Эхо Москвы», RTVI и «Дождь».