Виктор Шендерович попал в список обвиненных в харассменте

Журналистка Ксения Веретенникова заявила, что оказалась жертвой домогательств со стороны писателя и публициста Виктора Шендеровича

Веретенникова удивилась заявлению Шендеровича по ситуации с домогательствами со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого, где он осудил члена нижней палаты парламента. «Он сам не менее мерзостно и агрессивно домогался к журналисткам, когда те приходили к нему на интервью», — написала она в своем Facebook.

«Меня хватал за задницу… Борис Немцов. Да, так вот неуместно. Это было на выступлении Немцова в клубе на Лиговском во время его приезда в Петербург в рамках акции «Белый поток». И, да, я была журналистом», — заявила она.