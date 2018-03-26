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Рука Москвы. Турнир по самбо в столице России собрал представителей 26 стран мира
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Рука Москвы. Турнир по самбо в столице России собрал представителей 26 стран мира 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
В Москве завершился Кубок мира по самбо «Мемориал Анатолия Аркадьевича Харлампиева». В этом году в столицу России приехали более 200 спортсменов из 26 стран мира.
В составе национальной сборной выступали три представителя Кубани — спортсмены краевого центра олимпийской подготовки по самбо и дзюдо (г. Армавир) Татьяна Казенюк, Кристина Карекян и Георгий Маркарьян.
По итогам схваток все трое завоевали награды. Казенюк покинула ковёр с золотой медалью, в активе Карекян «серебро», на счету Маркарьяна — «бронза».
— Каждой своей победе, я радуюсь, как первой, — рассказала после победы на Кубке Татьяна Казенюк. — Это приближает меня к званию заслуженного мастера спорта — осталось набрать пять баллов, и я добьюсь своей цели! С каждой соперницей трудно бороться. Но это спорт, без тяжёлых схваток не бывает побед. Тем более, поддержка молодых ребят, школьников, очень помогла мне. Теперь планирую ехать в Минск на Европейские игры.
Кубок мира по самбо «Мемориал А. А. Харлампиева»
60 кг  1 место — Татьяна Казенюк (Россия, Армавир)
2 место — Аккал Отебек (Казахстан)
3 место — Вера Гореликова (Беларусь)
3 место — Марал Султанова (Туркмения)
56 кг  1 место — Даниэла Пороинену (Румыния)
2 место — Кристина Карекян (Россия, Армавир)
3 место — Лаура Фурнье (Франция)
3 место — Марианна Донос (Молдавия)
74 кг  1 место — Максим Иванов (Россия)
2 место — Галимжан Абдрахманов (Казахстан)
3 место — Георгий Маркарьян (Россия, Армавир)
3 место — Пуревдава Бат–Ерден (Монголия)
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