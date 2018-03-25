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Теперь в аду уже уфимцы! Как «Трактор» издевался над «Салаватом» в шестом матче
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Теперь в аду уже уфимцы! Как «Трактор» издевался над «Салаватом» в шестом матче 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
В пятницу уфимцы вырвались вперед. Дома «Салават» очень мощно начал матч и два периода доминировал на площадке, превзойдя гостей по броскам 29:15. Однако на табло горели нули. Но стоило «юлаевцам» слегка уступить инициативу в третьем периоде, как им удалось открыть счет. Шайба, заброшенная Антоном Бурдасовым в большинстве так и осталась единственной в том матче. И такой расклад наводил на мысли, что вторым номером уфимцам играть еще и лучше.
НАПУТСТВИЕ ОТ АЛЬ ПАЧИНО
Тем более, что «Трактор», вцепившись гусеницами в край пропасти готовился к отчаянной битве за жизнь в плей-офф и не скрывал этого в промо-ролике перед решающей встречей. Там к игрокам обратился Аль Пачино. Точнее его герой Тони Д Амато из фильма «Каждое воскресенье» об американском футболе:
«Мы в аду, джентльмены! Мы можем смириться с этим. И пусть тогда о нас все вытирают ноги. Или же мы дадим бой и вырвемся…»
Думаю, эти слова подходят в плей-офф к любой спортивной команде. Потому что поражение в серии — это ад. И не где-то там впереди. А прямо здесь — в сердце каждого по-настоящему преданного своему делу игрока. Иначе… Останутся только ложь, пустые громкие слова и большие деньги.
Однако, несмотря на все выше сказанное «Салават» не изменил наступательной тактике и в Челябинске начал матч активно. Ближе всех к успеху в первом периоде вновь был Бурдасов. Но Антон, по уже сложившейся традиции, начал с попадания в штангу.
Тренеры же «Трактора» слегка удивили тем, что произвели рокировку вратарей. Василий Демченко был признан лучшим игроком пятого матча серии, отразив 35 бросков. Но все же уступил место в «раме» своему партнеру Паволу Францоузу. Впрочем, Анвар Гатиятулин еще накануне заявлял, что в его команде сражаются два достойных голкипера. И чех, действительно, не подвел — отразил в первом периоде 13 бросков. Челябинцы вновь с честью выдержали стартовый штурм более маститого в атаке соперника.
В перерыве 19-летний уфимский защитник Анатолий Елизаров говорил о том, что обе команды стараются предельно строго играть в обороне, без ошибок… И накаркал!
ЧУДОВИЩНЫЕ ОШИБКИ ГОСТЕЙ
Уже на 47-й минуте «тракторист» Александр Черников обокрал гостей после неточной передачи в уфимской зоне и точным броском в «девятку» открыл счет не только в матче, но и своим голам в плей-офф.
И вот после этого неожиданного гола оборона «Салавата» рассыпалась, как карточный домик. На 28-й минуте встречи счет был уже 3:0 в пользу хозяев. И Уфа выбросила белый флаг — Бен Скривенс уступил место в воротах Андрею Карееву.
Канадский голкипер, между тем, был совершенно не причем. Второй гол в ворота гостей был забит после их еще одной чудовищной ошибки, позволившей Рихарду Гюнге в одиночку выкатить на ворота.
Ну а третью шайбу Александр Шинин забросил после того, как челябинцы чисто выиграли вбрасывание в зоне соперника.
После этого показательное избиение уфимцев продолжилось. В середине матча челябинцы забросили еще две шайбы за 17 секунд!
Итоговый счет — 6:1. Выражаясь иносказательно, «Трактор» просто вмял соперника гусеницами в весеннюю грязь. Это действительно был ад — для уфимской команды. Однако он пока что закончился вместе с сиреной.
А судьба серии вновь решится в седьмой встрече, которая пройдет во вторник в Уфе.
СТАТИСТИКА
Трактор (Челябинск) — Салават Юлаев (Уфа) — 7:1 (0:0, 6:1, 1:0). 25 марта. 7500 зрителей.
Голы: 1:0 Черников 1 (20.47), 2:0 Гюнге 4 (Шаров, Бэйлен, 22.47), 3:0 Шинин 1 (Виделль, 27.19), 3:1 Ларсен 2 (Умарк, 30.45, б.), 4:1 Кручинин 4 (32.35, б.), 5:1 Кокуев 1 (Рыбаков, 32.52), 6:1 Бэйлен 3 (Щехура, 34.32), 7:1 Рыбаков 1 (Кокуев, 50.52).
Вратари: Демченко — Скривенс (Кареев, 27.19). Штраф: 8 — 4.
Счет в серии: 3 — 3.
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