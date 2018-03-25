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На Уктусе устроили соревнования по прыжкам в ледяной бассейн для сноубордистов и лыжников
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На Уктусе устроили соревнования по прыжкам в ледяной бассейн для сноубордистов и лыжников 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня на Уктусе для лыжников и сноубордистов устроили необычные соревнования: им нужно было нарядиться в смешные и оригинальные костюмы, скатиться с горки и эффектно нырнуть в бассейн, наполненный ледяной водой.
По словам организаторов, для победы недостаточно было просто надеть классный костюм или выполнить эффектный трюк. Жюри оценивало все вместе, и только за сочетание оригинального костюма и красивого исполнения участник мог получить высший балл.
Многие участники надели очень необычные костюмы: тут была и телебашня, и русалочка, Спанч Боб, единороги, доктор, человек с безопилой, конь, конь в пальто, охотник.
— Один участник был в костюме подводника, правда, он не доехал до бассейна: на нем была очень большая конструкция, и его сдуло, — рассказала E1.RU организатор Вероника. — Но он дополз до бассейна и слетел в него.
Исполнение трюков оценивал сноубордист Антон Мамаев, участник Олимпийских игр в Пхёнчхане. Причем, по словам организаторов, многие участники даже не пытались красиво войти в воду — доезжали в костюме до бассейна и плюхались в него. Но некоторые выступили очень даже зрелищно.
— Было холодно, и мы даже с утра убирали с бассейна ледяную корочку, — рассказала E1.RU организатор Вероника. — Но у нас дежурили спасатели и врачи, и как только человек нырял в воду, уже через несколько секунд он оказывался на суше. После этого все участники бежали в баню, которую подготовили специально.
Такое мероприятие проводится на Уктусе уже не в первый раз: в 2014 году таким образом отмечали закрытие горнолыжного сезона. Но в этом году зима затянулась, и сезон пока не закрывают, однако смельчаки уже оголились и ждут весну.
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