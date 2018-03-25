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Тренер «Суонси» рассказал о своем отношении к Моуринью
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Тренер «Суонси» рассказал о своем отношении к Моуринью 

Soccer News 11 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Суонси» Карлуш Карвальял поделился мнением о своем соотечественнике наставнике "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
"Мне нравится Моуринью, и он это знает об этом. Я учился у него. Я наблюдал за работой Моуринью в «Челси» и "Реале". Жозе с огромной силой верит в себя, как и я. Это очень важно. Впрочем у нас разные характеры. Он любит конфликтовать с людьми. В этом Моуринью очень хорош.
Я же совсем другой. Я стараюсь держаться подальше от конфронтаций. Мне нравится побеждать. Впрочем если кто-то желает ссоры со мной, то ему придется воевать с самим собой", — приводит слова Карвальяла Sky Sports.
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