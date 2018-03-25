У Жано опять большие проблемы со здоровьем. Виноваты ли в этом врачи «Спартака»?

О восьмом повреждении в карьере и неприятной тенденции в «Спартаке» — в материале «Советского спорта».

ГРУЗИНСКИЙ УИЛШИР

Помните, как почти 10 лет назад, в далеком 2009-м, Жано в «Спартаке» только стал выходить на замену? Как пробовал его в роли разыгрывающего Валерий Карпин , как он по-хорошему удивлял всех вокруг? Для 16-летнего паренька за неполные восемь матчей забить два и отдать две голевые сродни успеху.

С того времени Жано активно наигрывался Карпиным и остальными, но нестабильность, помноженная на юный, особенно для российского футбола, возраст бросала грузина то в молодежку, то в основу. Потому по количеству сыгранных минут в среднем за матч Жано приблизился к дебютному сезону-2009 лишь в «Ростове»-2013/14 (60 минут против 75). Не густо.

Эта мысль натолкнула на сравнение с полузащитником «Арсенала» Джеком Уилширом . Во-первых, британец всего на год старше грузина, во-вторых, дебютировал за лондонцев в том же 16-летнем возрасте. В-третьих, травмы не позволяли Джеку закрепиться в основе «канониров» последние четыре сезона. Ну и в-четвертых, аренда в «Борнмут» в психологическом и функциональном плане помогла Уилширу примерно так же, как в свое время Ананидзе помог отъезд в Ростов-на-Дону.

ДЕВЯТАЯ ТРАВМА В КАРЬЕРЕ

И чтобы дальше уйти от сравнения с Уилширом, необходимо знать, что ахилессова пята Джека — лодыжка, с проблемами которой он мучается на протяжении всей карьеры, из-за лодыжки в сумме он уже пропустил 357 дней. У Жано история иная, но чем-то все-таки похожа: грузин дважды в карьере страдал из-за такой же травмы лодыжки (212 дней), рецидивов других повреждений не было.

Разрыв крестообразных связок колена — девятая травма в карьере 25-летнего футболиста. Честно говоря, это очень много, и говорит об одной из двух вещей, а может о двух сразу: либо мышечно-связочный аппарат у футболиста слабо развит, плохо готов к нагрузкам РФПЛ и медленно восстанавливается, либо в «Спартаке» серьезные проблемы с физиотерапевтами и программой физической подготовки.

В «Ростове» в сезоне-2013/14 Ананидзе, например, не получил ни одной травмы, провел 25 матчей за клуб — больше за сезон пока не получилось — и справедливо стал одним из ключевых футболистов Миодрага Божовича. Это к тому, что, выступая за ростовчан, Жано все так же вызывался в сборную Грузии, но в клубе находился под присмотром других медиков, не спартаковских.

На данный момент понятно, что на поле Ананидзе вернется не раньше конца сентября, а это больше 180 дней. Особенно если учесть тот факт, что совсем недавно, 25 февраля, грузин только восстановился от повреждения лодыжки, полученного еще в сентябре прошлого года. По сути, в этом году Жано сыграл за «Спартак» против «Локомотива» (0:0) и теперь поможет команде только в следующем сезоне. Ад.

ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ВРАЧИ «СПАРТАКА»?

Еще раз прибегнем к сравнению. Только на этот раз «Спартака» с лондонским «Арсеналом». Еще несколько лет назад лондонцы страдали из-за повального количества мышечных травм, клуб тогда лидировал по количеству повреждений в АПЛ. Но уже как три года в «Арсенале» обновленная команда физиотерапевтов, помогать местным врачам-легендам Колину Левину, Гари О`Дрисколлу и Тони Коберту пришли Джеймс Хэйкок и Эндрю Роллс. После реновации медицинского штаба с сохранением лучших кадров в «Арсенале» значительно уменьшилось количество мышечных травм.

В общей сложности в «Спартаке» удалось насчитать за календарный год 24 мышечные травмы у 14 футболистов: Ребров (1), Джикия (1), Боккетти (3), Таски (2), Ещенко (2), Глушаков (2), Зобнин (1), Ефремов (1), Тигиев (1), Самедов (1), Ананидзе (3), Промес (1), Адриано (1), Зе Луиш (4).

Много это или мало — решайте сами. Для сравнения, у ЦСКА, проводящего примерно такое же количество матчей меньшей обоймой и наиболее возрастным составом, мышечных травм за последний год в 3,5 раза меньше: всего семь — Акинфеев (1), Васин (1), Фернандес (1), Вернблум (1), Дзагоев (1), Головин (1), Жамалетдинов (1).