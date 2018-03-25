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Паралимпийская биатлонистка из Новосибирска взяла бронзу на чемпионате России
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Паралимпийская биатлонистка из Новосибирска взяла бронзу на чемпионате России 

ngs.ru 40 минут назад
Фото: ngs.ru
Надежда Фёдорова пришла третьей на Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программу XII Паралимпийских зимних игр 2018 года — дистанцию в 10 километров спортсменка прошла за 39 минут 18 секунд и допустила три промаха. Первой к финишу пришла москвичка Ирина Гуляева, а второе место заняла Мария Иовлева из Республики Коми.
На Паралимпиаде в Пхёнчхане Фёдорова не взяла призовых мест. Спортсменка рассказала корреспонденту НГС, что сильно простудилась, когда прилетела в Южную Корею — из-за болезни ей было трудно держать темп и дышать. Сейчас Надежда идёт на поправку.
«Когда ты сильно простужен, тяжело, тебе нечем дышать, так как сильный насморк, еще при этом бежать. Самое главное, что в состав сборной я отобралась. Поэтому свою задачу я выполнила на этом старте», — рассказала Надежда Фёдорова. Сейчас атлетка идёт на поправку. Соревнования в подмосковном Пересвете пройдут до 30 марта.
После Илимпийских и Паралимпийских игр всё внимание приковано к подготовке другого масштабного спортивного соревнования. На площади Ленина установили гигантские часы, которые показывают, сколько времени осталось до чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
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