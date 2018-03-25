Экипажи Черных/Мамедова и Родионова/Кочержова поделили золото на чемпионате России по бобслею 

Экипаж Любови Черных и Ирина Мамедовой, а также двойка в составе Александры Родиновой и Анастасии Кочержовой поделили первое место на чемпионате России по бобслею. Оба дуэта показали одинаковое итоговое время — 1:55,27 секунды.
Бронза досталась экипажу в составе Полины Назарчук и Татьяны Большаковой. Их время — 1:55,61. Соревнования проходили на Олимпийской трассе в Сочи.
Бобслей. Чемпионат России
Женщины. Двойки
1) Черных/Мамедова — 1:55,27.1) Родионова/Кочержова — 1:55,27.3) Назарчук/Большакова — 1:55,61.