Разгром владимирского «Торпедо»

Фото из официальной группы «Торпедо» Москва» соцсети «Вконтакте»

Настоящим фиаско завершилась сегодня товарищеская игра московского и владимирского «Торпедо». Матч прошел на запасном поле стадиона имени Стрельцова в Москве.

Владимирцы выставили на игру оптимальный состав (вратарь — Ковешников; защитники — Туршаков, Каратыгин, Шалин, Лобанов; полузащитники — Гладышев, Дрягин, Родионов, Заикин; нападающие — Агапцев и Баев). Тем не менее, игровым преимуществом сразу завладели хозяева.

Первый мяч москвичи забили на 17-ой минуте. Отличился Дамир Трегулов. Спустя три минуты счет был удвоен, гол забил Роман Косянчук . А еще спустя пять минут москвичи забили третий мяч после удара Александра Елисеева

Во втором тайме московское «Торпедо» забило еще два мяча ( Роман Изотов Андрей Алексеев ). А вот владимирцы поразить ворота хозя6ев так и не сумели. Итог матча: 0:5, разгромное поражение нашего клуба.

Добавим, что шестью днями ранее с черно-белыми из столицы сыграл футбольный клуб «Муром», в котором наши земляки были сильнее — 1:0. Правда, у «Мурома» этой зимой нашлись деньги сразу на два южных сбора, владимирцы же отказались от поездок на моря из-за финансовых трудностей.

До официального возобновления сезона остается уже менее двух недель. 7 апреля на своем поле торпедовцы примут команду «Луки-Энергия» из Великих Лук. Начало матча намечено на 15 часов.