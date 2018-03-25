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Разгром владимирского «Торпедо»
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Разгром владимирского «Торпедо» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из официальной группы «Торпедо» Москва» соцсети «Вконтакте»
Настоящим фиаско завершилась сегодня товарищеская игра московского и владимирского «Торпедо». Матч прошел на запасном поле стадиона имени Стрельцова в Москве.
Владимирцы выставили на игру оптимальный состав (вратарь — Ковешников; защитники — Туршаков, Каратыгин, Шалин, Лобанов; полузащитники — Гладышев, Дрягин, Родионов, Заикин; нападающие — Агапцев и Баев). Тем не менее, игровым преимуществом сразу завладели хозяева.
Первый мяч москвичи забили на 17-ой минуте. Отличился Дамир Трегулов. Спустя три минуты счет был удвоен, гол забил Роман Косянчук. А еще спустя пять минут москвичи забили третий мяч после удара Александра Елисеева.
Во втором тайме московское «Торпедо» забило еще два мяча (Роман Изотов, Андрей Алексеев). А вот владимирцы поразить ворота хозя6ев так и не сумели. Итог матча: 0:5, разгромное поражение нашего клуба.
Добавим, что шестью днями ранее с черно-белыми из столицы сыграл футбольный клуб «Муром», в котором наши земляки были сильнее — 1:0. Правда, у «Мурома» этой зимой нашлись деньги сразу на два южных сбора, владимирцы же отказались от поездок на моря из-за финансовых трудностей.
До официального возобновления сезона остается уже менее двух недель. 7 апреля на своем поле торпедовцы примут команду «Луки-Энергия» из Великих Лук. Начало матча намечено на 15 часов.
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