Реформы «Либерти»: новая графика Формулы-1 на Гран-при Австралии

Один из главных шагов на пути революционных перемен Формулы-1 — новая графика телетрансляций. Чувства двоякие.

В Мельбурне Формула-1 предстала миру в новом облике. И речь не только о «гало»: обновлённая телевизионная картинка стала одним из долгожданных нововведений владельцев чемпионата из «Либерти», и Гран-при Австралии дал первую возможность оценить новый подход. Рассказываем об основных изменениях и предлагаем вам высказать своё мнение.

Вступление

Теперь официальную трансляцию ФОМ предваряет вступительное видео — под гимн Формулы-1 гонщики на графике сменяют друг друга. Гимн чемпионата за несколько дней до начала сезона просочился в интернет, и уже тогда некоторые сравнивали новую работу голливудского композитора Брайана Тайлера с саундтреками к «Пиратам Карибского моря». В заставке, при этом, нет изображения машин, а потому сложно понять, в чём именно пафос звучащей на фоне музыки.

Посмотреть видео вы можете на странице YouTube-аккаунта Брайана Тайлера.

Впрочем, если восприятие стартовой заставки — дело вкуса, то в графике, представляющей трассу, «Либерти» реализовала действительно хорошую идею: теперь на фоне схемы автодрома показывают записи зрелищных эпизодов (в основном — аварий) прежних гонок и отмечают на диаграмме место того или иного инцидента. Это позволяет зрителю сразу запомнить знаковые места конфигурации и более или менее представить их расположение.

Новая графика представления стартовой решётки, судя по всему, навеяна боксом — теперь пилоты изображены чуть ли не в полный рост как бы стоящими друг против друга. Стало ли красивее — дело вкуса, но больше спонсоров влезет на экран — факт, командам это должно быть на руку. А вот дополнительные титры с информацией от «Пирелли» представленны странно: характеристики трассы описаны в понятных лишь итальянским шинникам коэффициентах.

Буквы и цифры

Пожалуй, самым заметным отличием графики трансляций стал новый шрифт — фирменное начертание, ставшее основным для всех документов FOM, на которое уже перешли и официальный сайт чемпионата, и приложение. К шрифту у зрителей как раз наибольшее число претензий: в нынешнем варианте он практически нечитаем.

В прошлые годы FOM использовала для графики трансляций более элегантное и сдержанное начертание, которое в контрастной расцветке было удобным для просмотра по телевизору. «Либерти» перешла на более агрессивный шрифт (характерный больше для видеоигр 80-х годов), который не всегда быстро удаётся разобрать на динамичной картинке. Кроме того, чтобы соблюсти масштаб, дизайнерам пришлось уменьшить некоторые цифры — ключевой момент для понимания гонки. Наконец, худшим моментом этого шрифта стала строчная «а», разобрать которую в маленьком подстрочнике крайне трудно. Некоторые пользователи «Реддита» уже предложили свои варианты шрифтов — уже одна переделка начертания буквы «а» сделает текст куда проще к восприятию.

Зрителям мало

В целом обновлённая трансляция Формулы-1 не вызвала большого ажиотажа. Графика по сути осталась прежней, а все новшества носят косметический характер. Но в целом от картинки у многих осталось двоякое впечатление: помимо шрифтов, у зрителей возникли претензии к бортовым камерам — на установленных по бокам от шлема пилота из-за «гало» ничего не видно. А ведь доступ к бортовым камерам заявлялся как одно из главных преимуществ подписки на F1 TV (его запуск «Либерти» отложила до следующей гонки).

Не обшлось и без небольших ляпов. Так, трансляцию третьей тренировки предварял титр с надписью «Форумула 1», а одним из самых запоминающихся эпизодов трансляции гонки стала графика с заглушками вместо фамилий пилотов.

При этом мы увидели ещё не все подготовленные «Либерти» сюрпризы. Накануне Гран-при Австралии появились слухи о том, что в трансляции гонки по инициативе промоутера Формулы-1 появится новая рубрика — «боевой круг»: три минуты лучших моментов первой части дистанции под музыку без голоса комментаторов. По слухам, промоутеры хотят ввести дополнительные рубрики — брендированные спонсорами нарезки лучших моментов.

Такие приёмы уже довольно давно используются в трансляциях NASCAR и IndyCar, но по большому счёту интересен больше спонсорам, чем зрителям. Да и в целом форматы американских гонок с их многочисленными паузами не очень подходят Формуле-1. Так или иначе, говорят, что в FOM изучили крайне негативную реакцию на «боевой круг» болельщиков в соцсетях и пока решили взять паузу. Но, возможно, Бахрейн принесет нам очередные, но не факт, что удачные новации.

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