Чемпионка России по бобслею Родионова: «Этот сезон оказался не слишком удачным»

Чемпионка России по бобслею в двойках Александра Родионова подвела итоги прошедшего сезона.

— После Олимпийских игр приехали на чемпионат России не до конца восстановившимися, — передает слова Родионовой корреспондент Sport24 Артем Гаев. — Мы должны были побеждать здесь с большим отрывом, но тем не менее золото есть, и задача выполнена. От того, что придется делить с соперницами первое место эмоции менее приятные. Такое в моей карьере первый раз. Вообще могу сказать, что этот сезон получился не слишком удачным. С самого начала все пошло не лучшим образом. О будущем говорить не готова, очень хочется отдохнуть.