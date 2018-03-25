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Чемпионка России по бобслею Родионова: «Этот сезон оказался не слишком удачным»
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Чемпионка России по бобслею Родионова: «Этот сезон оказался не слишком удачным» 

SPORT24.ru 56 минут назад
Чемпионка России по бобслею в двойках Александра Родионова подвела итоги прошедшего сезона.
— После Олимпийских игр приехали на чемпионат России не до конца восстановившимися, — передает слова Родионовой корреспондент Sport24 Артем Гаев. — Мы должны были побеждать здесь с большим отрывом, но тем не менее золото есть, и задача выполнена. От того, что придется делить с соперницами первое место эмоции менее приятные. Такое в моей карьере первый раз. Вообще могу сказать, что этот сезон получился не слишком удачным. С самого начала все пошло не лучшим образом. О будущем говорить не готова, очень хочется отдохнуть.
Экипаж Родиновой и Анастасии Кочержовой поделил первое место чемпионата России с дуэтом Любовь Черных/Елена Мамедова. Оба экипажа показали время 1:55,27.
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