Анатолий Хованцев: «Кузьмина уступила Кубок мира на лыжне»

— Я и с Настей тоже немного работал, знаю ее, — сказал Хованцев. — Не думал, что они обе отработают на ноль. Потому что очень высокое психологическое давление. У всех на горизонте был Кубок мира. Но если честно, Кузьмина проиграла сегодня на лыжне. Они вместе уходили с последнего рубежа, и ей не нужно было допускать прослойки между собой и Мякяряйнен. А Настя пропустила вперед много других девочек, которые встали между ней и Кайсой.

— Как вам удалось поправить стрельбу Мякяряйнен к Тюмени?

— Здесь больше было психологической помощи. У Кайсы были ошибки из-за того, что она пыталась увидеть результат раньше, чем происходил выстрел. Надеюсь, нам удалось это исправить. Если в Холменколлене был явный провал, она обе гонки провела неудачно, то здесь даже сегодня она со штрафом была шестой. Думаю, в таких условиях это нормальный результат.

— Ваши планы на будущее?