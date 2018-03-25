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Анатолий Хованцев: «Кузьмина уступила Кубок мира на лыжне»
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Анатолий Хованцев: «Кузьмина уступила Кубок мира на лыжне» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Российский тренер Анатолий Хованцев, сотрудничающий с обладательницей Кубка мира Кайсой Мякяряйнен, объяснил, что решило исход борьбы между финской биатлонисткой и Анастасией Кузьминой.
— Я и с Настей тоже немного работал, знаю ее, — сказал Хованцев. — Не думал, что они обе отработают на ноль. Потому что очень высокое психологическое давление. У всех на горизонте был Кубок мира. Но если честно, Кузьмина проиграла сегодня на лыжне. Они вместе уходили с последнего рубежа, и ей не нужно было допускать прослойки между собой и Мякяряйнен. А Настя пропустила вперед много других девочек, которые встали между ней и Кайсой.
— Как вам удалось поправить стрельбу Мякяряйнен к Тюмени?
— Здесь больше было психологической помощи. У Кайсы были ошибки из-за того, что она пыталась увидеть результат раньше, чем происходил выстрел. Надеюсь, нам удалось это исправить. Если в Холменколлене был явный провал, она обе гонки провела неудачно, то здесь даже сегодня она со штрафом была шестой. Думаю, в таких условиях это нормальный результат.
— Ваши планы на будущее?
— Пока не знаю. Уже многим говорю, что я возрастной пенсионер. Спрос на меня, как на тренера, уже не такой. Я этот сезон отработал с Дмитрием Малышко и Алексеем Слеповым. Жаль, что у Димы не все получалось. Но, по крайней мере, он вернулся в национальную команду. Не знаю, как поступят тренеры, которые будут работать со сборной дальше, возьмут его или нет. Но в принципе, конец сезона у него был неплохой. (Антон БАБОШИН)
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