Россияне на Паралимпиаде: история преодоления

На этой неделе из Южной Кореи вернулись российские паралимпийцы и сразу отправились в Кремль. Президент России Владимир Путин вручил атлетам государственные награды. В Пхенчхан сборная поехала в усеченном составе. Всего три десятка паралимпийцев — в нейтральном статусе, без гимна и без флага. Но все равно они сумели занять в неофициальном зачете второе место. Завоевали 24 медали, в том числе восемь золотых. По мнению российского президента, главная миссия паралимпийцев — вдохновлять и восхищать мир, и они действительно это делают. Те же незрячие спортсмены, которые показывают фантастические результаты в лыжном спорте и даже биатлоне, передает корреспондент «МИР 24» Анна Бажайкина

Теперь можно: триколор в руках, российский гимн. Поют все вместе. На Паралимпиаде все это было под запретом. В Корее Россию представляли 30 спортсменов. 24 медали, второе место. Однако разговоры о заслугах их почему-то смущают.

Екатерина Румянцева , которая после слов благодарности робко спряталась за тренером, завоевала три золота и два серебра. Катя мечтала попасть в команду Ирины Громовой — и попала. Одно «золото» подарила ей, потому что тренер в спортсменку поверила. А Роман Петушков, тоже паралимпиец, вдохновил на борьбу. Это его имя Катя написала на обратной стороне очков, когда лыжника не пустили в Корею.

«Когда объявили, что не пускают ребят, было обидно до слез. Успокаивал, как мог. У всех семьи, это единственная работа и стремления. Ребята шли к этой Паралимпиаде по восемь-десять лет», — говорит шестикратный чемпион Паралимпийских игр Роман Петушков.

Этот длинный путь видят не все. К победе идут по звукам. Незрячие биатлонисты и лыжники. Михалина Лысова из Южной Кореи привезла больше всех медалей — шесть. Плохое зрение у нее с детства.

«Где-то в 11 лет меня заметил тренер Валерий Огородников , он занимался тогда (Анной) Милениной. И он меня заметил, потому что я была в огромных очках», — говорит шестикратная паралимпийская чемпионка.

Спорт слепых делится на три группы. У Михалины — Б3, то есть она видит, но плохо. Б1 — полностью незрячие.

На шум города зрячие люди обычно не обращают внимания. Например, автоматически переходят дорогу на зеленый свет. Для незрячего звук — единственная возможность идти вперед.

Максим Пирогов. Слепые лыжники едут в паре с лидером, который все видит. На нем микрофон и динамики. Ведущий спортсмен комментирует каждый шаг, спуск и поворот. «У нас Б1 — тотально невидящий. Я должен передать трассу так, чтобы она увидела ее моими глазами», — говорит лидер лыжницы Марины Галицыной

Максим с Мариной вместе работают два года. Он и за руку на разминке возьмет, и ботинки застегнет.

«Поначалу должно пройти время, чтобы привыкнуть, прикатка. Чтобы постепенно лидер ко мне привыкал и я к нему», — говорит лыжница.

Они должны держать одинаковую скорость, чувствовать друг друга и слышать — это на лыжне. Ориентир на стрельбище — тоже звук, из наушников.

С попаданиями в цель и промахами до паралимпийского пьедестала еще дойти надо. В небольших городах не всегда есть условия для тренировок. Порой интернаты просто не отпускают воспитанников на долгие сборы. Общее физическое здоровье должно быть в норме. В итоге так называемая «скамейка запасных» в «инвалидном» спорте небольшая. Это значит, тренировок максимально много. Даже если Международный паралимпийский комитет не пустил на игры в Корею, все равно надо выходит на лыжню.

Станислав Чохлаев и Олег Колодийчук . Станислав не видит совсем. Олег с ним три года. Готовились к Паралимпиаде в Корее. Им прочили первые места. «Мы возвращались с этапа Кубка мира в Германии и, прилетев в Москву, узнали, что не дали ни одной квоты», — говорит Станислав.

Однако ограничения, которые выстраивают международные чиновники, на спортсменов действуют как допинг.

«Самое интересное, что их приходится останавливать чаще — у них настолько сильная мотивация и цель. Да, их не пустили на Паралимпиаду. Да, они все расстроились, даже в какой-то момент показалось, что руки опустили. Но они борются до конца», — говорит заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион мира по биатлону Алексей Кобелев.

Михалина Лысова, наконец, приехала домой, в Свердловскую область, встретилась с сыном. Проводить много времени вместе с ним не получается. После Кореи каждый день по две тренировки — скоро очередные сборы. Победа в соревнованиях — это дополнительное доказательство того, что границ не существует.

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