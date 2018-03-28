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Иван Сеничев: Благодарю всех, кто в нас не верил — это делало нас сильнее
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Иван Сеничев: Благодарю всех, кто в нас не верил — это делало нас сильнее 

Советский спорт 34 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
«Эмоции сейчас зашкаливают у всех. Это сумасшедший сезон — юбилейный сезон 70-летия. Еще летом мы обещали преподнести всем подарок, сюрприз. Сюрпризы продолжаются! Мы обещали повесить самый большой и лучший куб — мы это сделали. Обещали, что будем достойно играть — мы это сделали.
Хочу поблагодарить всех, кто в нас не верил. Ваше неверие делало нас сильнее. Особо хочу поблагодарить тех, кто в нас верил. Таких было не много. Это „Сектор А“, команда и мы. Сегодня мы выполнили задачу, которую нам поставил президент клуба.
Борис Александрович Дубровский в августе ставил нам задачу играть в финале конференции. Мы эту задачу выполнили. Всем удачи, идем дальше, болейте за „Трактор“, — приводит слова Сеничева официальный сайт челябинского клуба.
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