Иван Сеничев: Благодарю всех, кто в нас не верил — это делало нас сильнее

«Эмоции сейчас зашкаливают у всех. Это сумасшедший сезон — юбилейный сезон 70-летия. Еще летом мы обещали преподнести всем подарок, сюрприз. Сюрпризы продолжаются! Мы обещали повесить самый большой и лучший куб — мы это сделали. Обещали, что будем достойно играть — мы это сделали.

Хочу поблагодарить всех, кто в нас не верил. Ваше неверие делало нас сильнее. Особо хочу поблагодарить тех, кто в нас верил. Таких было не много. Это „Сектор А“, команда и мы. Сегодня мы выполнили задачу, которую нам поставил президент клуба.