Гол Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Филадельфию» в матче НХЛ 

«Питтсбург Пингвинз» на своем льду одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4, сообщает ТАСС.
У гостей шайбы забросили Трэвис Санхайм, Брэндон Мэннинг, Джордан Уил и Шон Кутюрье. В составе «пингвинов» в основное время голевыми действиями отметились Дерек Брассар, Патрик Хёрнквист, российский нападающий Евгений Малкин и Сидни Кросби. В овертайме победу хозяевам льда принес Брайан Раст.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Питтсбург Пингвинз" (Питтсбург) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)
0:1 — Санхайм (Уил, Симмондс) — 05:03,
1:1 — Брассар (Шири, Кессел) — 09:38,
1:2 — Мэннинг (Уил, Фильппула) — 11:07,
2:2 — Хернквист (Кессел, Шульц) — 20:37 (5x4),
3:2 — Малкин (Шульц, Дюмулин) — 22:37,
3:3 — Уил (Гостисбер, Линдблом) — 37:10 (5x4),
4:3 — Кросби (Шульц, Гюнцель) — 40:17,
4:4 — Кутюрье (Гостисбер, Жиру) — 59:17 (6x5),
5:4 — Раст (Кросби, Летанг) — 62:25 (3x3)