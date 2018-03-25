Сражение на гирях. Юниоры показали класс

В выходные, 24 и 25 марта, дни завершилось первенство России по гиревому спорту среди юниоров. Соревнования собрали 225 сильнейших спортсменов и сборных команд субъектов Российской Федерации, а дворец спорта «Москвич» стал на два для площадкой, где творилась история юниорского спорта.

Для участия допускались юноши и девушки в возрасте от 19 до 22 лет с разрядом не ниже первого, которые, в свою очередь, были разделены на две группы, выступающие в рывке и толчке по длинному циклу в пяти весовых категориях. Во второй день прошло классическое двоеборье, а также впервые в истории гиревого спорта юниорки соревновались в толчке по длинному циклу в весовых категориях 63 килограмма и свыше 63 килограммов.

Зрители увидели широкую спортивную программу, накал страстей держал в напряжении. Поболеть было за кого — столицу представляли четырнадцать атлетов, которые смогли завоевать семь наград: два золота, два серебра, три бронзы.

— Рад стать первым на соревнованиях столь высокого уровня, которые формируют состав сборной страны, — поделился один из победителей, москвич Вадим Богданов . — Физическая готовность и настрой помогли мне. Благодарен тренерам и всем, кто за меня болел. Сейчас наравне с радостью присутствует и усталость, но она пройдет.

— По качеству выступлений и по количеству участников соревнования получились очень солидными и представительными, — сказал «Вечерней Москве» организатор первенства России Евгений Шаповалов . — Среди соревнующихся было, если не ошибаюсь, шесть чемпионов мира.

Что касается рекордов, то в гиревом спорте нет такого понятия, есть высшие достижения. И высшее достижение установил сегодня Павел Чуев, отличившись в толчке по длинному циклу в категории до 85 килограммов. Это является показателем высокого уровня и нашего первенства.