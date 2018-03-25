Виктория Моисеева: Я так горжусь своей командой

— Невероятно! Я так горжусь своей командой. Это была прекрасная игра, полная подъемов и спадов. Несколько бросков соперницы сделали лучше нас, некоторые из них были просто отличными.

Дмитрий Свищев : Российские керлингистки выполнили задачу, но могли побороться за более высокое место

РИА «Новости». Но мы боролись до последнего. Эта была длинная неделя для нас, но как приятно завершить этот чемпионат с медалью. — передает слова Моисеевой

Напомним, что женская сборная России по керлингу на турнире в канадском Норт Бэй завоевала бронзовые медали.