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Виктория Моисеева: Я так горжусь своей командой
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Виктория Моисеева: Я так горжусь своей командой 

Советский спорт 1 час назад
— Невероятно! Я так горжусь своей командой. Это была прекрасная игра, полная подъемов и спадов. Несколько бросков соперницы сделали лучше нас, некоторые из них были просто отличными.
Дмитрий Свищев: Российские керлингистки выполнили задачу, но могли побороться за более высокое место
Но мы боролись до последнего. Эта была длинная неделя для нас, но как приятно завершить этот чемпионат с медалью. — передает слова Моисеевой РИА «Новости».
Напомним, что женская сборная России по керлингу на турнире в канадском Норт Бэй завоевала бронзовые медали.
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