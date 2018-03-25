На «Волгоград Арене» протестировали внешнюю подсветку

Жители Волгограда, оказавшиеся сегодня вечером в Центральном районе рядом со стадионом «Волгоград Арена», стали свидетелями первого запуска его внешней подсветки. Стадион неожиданно для горожан засиял холодными огнями.

Тестовый запуск подсветки с помощью дрона снял на видео автор проекта «Волгоградсверху» Александр Блинков . Издалека засиявшая наполовину «Волгоград Арена» стала напоминать хрустальную вазу и все больше стала походить на проекты, которые презентовали волгоградцам задолго до начала строительства.

— В будущем «Волгоград Арена» будет освещаться цветами футбольного клуба «Ротор-Волгоград», — говорит Александр Блинков. — Уверен, что выглядеть это будет просто шикарно.

«Волгоград Арена» засияла снаружи

Сегодня на стадионе протестировали подсветку пока только со стороны проспекта Ленина. После того как все будет отлажено, стадион заиграет огнями со всех сторон. Светящуюся «Волгоград Арену» будет хорошо видно с противоположного берега и проходищих по Волге теплоходов.

Сегодня, 25 марта, с итоговым визитом на волгоградском стадионе плбывала делегация FIFA. Ревизоры сообщили, что арена будет сдана в эксплуатацию к концу апреля. 21-го числа следующего месяца здесь пройдет первый матчи с участием «Ротора-Волгоград» и «Лучом-Энергии».