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Денис Потемин: Это был невероятно трудный сезон
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Денис Потемин: Это был невероятно трудный сезон 

SovSport.Ru 52 минуты назад
Фото: SovSport.Ru
Автор дубля в финале Чемпионата России 2017/2018, полузащитник «СКА-Нефтяника» Денис Потёмин о защите титула, ключевом отрезке финала и сработавшей домашней «заготовке».
— Когда ты выигрываешь чемпионство впервые и отстаиваешь его — это две большие разницы, — признается 61-й номер армейцев. — Отстоять его в пять раз тяжелее! В этом году и соперник в финале был другой. А мы хотели доказать, что не просто так выиграли в прошлом году. Мы — команда. И мы это доказали.
Михаил Юрьев на пресс-конференции сказал, что лично для вас «этот финал был очень важен»… — Честно говоря, я бы не стал акцентировать внимание на себе. Мы играли командой, и кто забил или отдал пас — неважно. Мы сегодня бились друг за друга, и никого выделять не буду.
— Но домашняя «заготовка» всё-таки сработала? — Мы договаривались, что я должен буду пробить угловой. Хотя я не самый главный «ударник» (улыбается). Игроки «Енисея» акцентированно бежали на Пашку Рязанцева, Артёма Бондаренко и Юрку Шардакова. Как видите, то, что мы готовили, вовремя сработало.
— Несмотря на разгромный счёт 8:1, первый тайм сложился для «СКА-Нефтяника» очень тяжело… — Михаил Юрьевич говорил, что финал дома играть сложнее, чем на выезде. Мы чуть-чуть волновались, испытывая давление трибун и большую ответственность перед болельщиками. В начале матча у нас были моменты, которые мы не реализовали, чуть перенервничав. В простых матчах мастера такого уровня такие моменты легко реализовывают.
— Какой момент оказался ключевым в этом финале? — Самый важный для нас момент был, когда мы выходили на второй тайм. Было понятно, что «Енисей» настраивался отыгрываться и давить. Но мы забили сразу два мяча и всех успокоили (улыбается). Поэтому ключевым стало то, что после перерыва именно мы забили первыми.
— Финал Чемпионата России — «венец» сезона, в котором «СКА-Нефтяник» завоевал два титула… — Сейчас хочется просто отдохнуть. Это был невероятно трудный сезон: много перелётов, много разного рода непростых моментов… Поэтому я рад за ребят и за Хабаровск. А победу посвящаю своей семье — жене, ребёнку и всем, кто за меня болел.
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