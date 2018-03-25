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Велогонщик Вальверде в третий раз выиграл «Вуэльту Каталонии»
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Велогонщик Вальверде в третий раз выиграл «Вуэльту Каталонии» 

Чемпионат.com 1 час назад
Испанский велогонщик Алехандро Вальверде, выступающий за команду Movistar, в третий раз в карьере стал победителем многодневной шоссейной велогонки «Вуэльта Каталонии», которая завершилась в Барселоне.
Победителем заключительного седьмого этапа протяжённостью 154,8 км стал британец Саймон Йейтс из Michelton-Scott. Вальверде финишировал 9-м, уступив лидеру 18 секунд.
В общем зачёте велогонки Мирового тура 37-летний Вальверде победил с результатом 28 часов 25 минут 7 секунд. Второе место занял его товарищ по команде колумбиец Наиро Кинтана (отставание 29 секунд), третьим стал француз Пьер Латур из AG2R La Mondiale (+47).
Россиянин Сергей Чернецкий из «Астаны» финишировал 64-м на седьмом этапе и стал 49-м в итоговом зачёте (+13.19).
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