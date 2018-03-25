Велогонщик Вальверде в третий раз выиграл «Вуэльту Каталонии»

Испанский велогонщик Алехандро Вальверде, выступающий за команду Movistar, в третий раз в карьере стал победителем многодневной шоссейной велогонки «Вуэльта Каталонии», которая завершилась в Барселоне.

Победителем заключительного седьмого этапа протяжённостью 154,8 км стал британец Саймон Йейтс из Michelton-Scott. Вальверде финишировал 9-м, уступив лидеру 18 секунд.

В общем зачёте велогонки Мирового тура 37-летний Вальверде победил с результатом 28 часов 25 минут 7 секунд. Второе место занял его товарищ по команде колумбиец Наиро Кинтана (отставание 29 секунд), третьим стал француз Пьер Латур из AG2R La Mondiale (+47).