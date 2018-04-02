Сборная России по теннису сыграла матч на городской парковке

2 апреля 2018 года состоялся показательный матч мужской сборной России по теннису на парковке парка «Музеон». Акция символизировала готовность столичной транспортной инфраструктуры к международному спортивному мероприятию — Кубку Дэвиса.

В конце матча спортсмены кинули болельщикам мячи с автографами, также объявили конкурс на лучшее фото в «Инстаграм», победители получат билеты на Кубок Дэвиса, который пройдёт в Москве, на Малой спортивной арене «Лужников» 6-7 апреля.