Что там у Трампа? МЛС: вести с американских полей

Ни для кого не секрет, что футбол в Соединенных Штатах (а если по-американски — то соккер) является не столь популярным видом спорта. Он сильно уступает тому же баскетболу и хоккею, не говоря уж о бейсболе или американском футболе — эти два вида спорта в США сродни религии. Соответственно успехи в соккере у американцев весьма слабые. Несмотря на достаточно неплохую инфраструктуру и наличие больших денег, МЛС по уровню и антуражу уступает той же соседской и такой ненавистной Мексике, причем как на клубном уровне, так и в рамках соперничества сборных. Тем не менее, в последние годы интерес к соккеру в США растет. В футбол заходят инвесторы, клубы одним за другим раскошеливаются на футболистов с большим именем. Именно популярные игроки обеспечивают хорошую посещаемость, а на некоторых стадионах все время биток.

Редакция SoccerNews поведает о всех нюансах, актуальных темах и главных персонажах заокеанского соккера.

Формат и турнирное положение

Формат МЛС очень похож на регулярный чемпионат НБА. Команды разделены по географическому принципу на Западную и Восточную конференции по 12 и 11 команд соответственно. Матчи первенства проходят, начиная с первых чисел марта месяца и по конец октября. Команды выступают по несбалансированному графику, но в итоге должны определится по шесть лучших представителей в каждой из конференций — они же и выходят в плей-офф. С ноября по начало декабря проходит турнир на вылет между 12 командами. Опять-таки, как и в баскетболе, в финале встречаются два представителя из разных конференций, которые и разыгрывают чемпионский титул.

Как вы уже поняли, нынешний сезон МЛС только стартовал. Команды сыграли всего по 2-3 поединка, поэтому преждевременных выводов делать не стоит. Единственное, что бросается в глаза, так это плохой старт победителя и вице-чемпиона прошлого сезона «Торонто» и «Сиэттл Саундерс» — обе команды проиграли две первых встречи в новой кампании.

Звезды МЛС Подписание мировых футбольных величин командами МЛС уже давно не новость. В основном игроки отправляются за Океан, чтобы достойно встретить футбольную старость и, конечно, подзаработать. Ранее на просторах Соединённых Штатов свою игроцкую карьеру завершили такие величины, как Дэвид Бекхэм, Кака, Рауль, Тьерри Анри, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Андреа Пирло и другие.

Но также есть и примеры, когда футболисты очень хорошего уровня приезжают на пике своей карьеры и творят новую историю американского соккера. Один из ярких тому примеров итальянский нападающий Себастьян Джовинко. Три года назад «атомный муравей» подписал контракт с «Торонто». С тех пор воспитанник «Ювентуса» не сходит с первых полос многих спортивных изданий, демонстрируя просто фантастический футбол. А в прошлом сезоне Себ впервые в истории канадского клуба привел его к чемпионству.

Вместе с Джовинко в МЛС также блистают и небезызвестные для европейского болельщика футбола братья Джовани и Джонатан до Сантос. Некогда мексиканцы считались мега перспективными игроками, но пройдя великолепную школу «Барселоны» они так и не сумели раскрыться в полной мере. Старший дос Сантос перепробовал массу вариантов, но ни в Испании, ни в Англии и даже в Турции его карьера не задалась. Поэтому еще в достаточно молодом возрасте Джои переехал в «Лос-Анджелес Гэлакси» и вот уже на протяжении трех сезонов является одним из ведущих футболистов клуба. Ну а через два года к старшему брату присоединился и младший Джонатан, которому откровенно наскучила испанская Ла Лига.

В целом, команда из Лос-Анджелеса является самой звездной в Америке. На данный момент, помимо братьев дос Сантос, свою карьеру игрока в ней завершает выдающийся английский защитник Эшли Коул, который уже третий сезон наслаждается жизнью в Калифорнии. Совсем недавно стало известно, что МЛС ждет очередной виток популярности и связан он с приобретением Златана Ибрагимовича. В связи с этим дополнительный интерес к заокеанскому чемпионату обеспечен, как минимум, со стороны скандинавских болельщиков.

Говоря о нынешних звездах МЛС нельзя было не упомянуть одного из лучших испанских футболистов новейшего времени Давида Вилью. Да-да, «Ребенок» уже без малого четыре года трудится в команде «Нью-Йорк Сити» и пока не планирует завершать карьеру. Более того, в прошлом сезоне Вилья стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 24 гола в 33 поединках. Также уже больше года наслаждается жизнью в США и легенда сборной Германии Бастиан Швайнштайгер. Экс-футболист «Баварии» популяризирует соккер в Чикаго, выступая за местный клуб с прозвищем «Файр», а в недавнем времени впервые стал папой, родив сына с известной сербской теннисисткой Аной Иванович.

Не западными звездами едиными. Оказывается, в США доигрывают не только великие иностранные футболисты, но и местные, которые сделали себе имя как раз-таки на просторах футбольной Европы. Прежде всего стоит выделить Тима Ховарда и Клинта Демпси, которые большую часть своей карьеры провели на Туманном Альбионе. Первый теперь завершает карьеру в «Колорадо», а второй — очень успешно выступает за «Сиэттл». Не совсем домой, а в соседнюю Канаду в самом рассвете сил вернулся лидер нынешней сборной США нападающий Джози Алтидор. 28-летний форвард составляет суперзабивную пару Себу Джовинко в «Торонто».

Тренеры

Не только у именитых футболистов есть возможность получить работу за Океаном. В МЛС, как таковых, тренеров-звезд нет, но достаточно известные имена в отдельных клубах все же руководят процессом. Прежде всего речь идет о главном тренере «Атланты Юнайтед» Херардо Мартино. 55-летний специалист известен своей непродолжительной работой с «Барселоной» и национальной сборной Аргентины.

Куда более интересная личность работает в клубе «Нью-Йорк Сити». На протяжении двух с половиной лет командой руководит в прошлом великий французский полузащитник Патрик Виейра. По окончании карьеры футболиста легенда «Арсенала» четыре года трудился в академии «Манчестер Сити», а в конце 2016 был делегирован возглавить нью-йоркский клуб. До сих пор Виейра-тренер достаточно успешен: в прошлом сезоне его подопечные заняли второе место в турнирной таблице Восточной конференции и только в полуфинале плей-офф вылетели от команды «Коламбус Крю».

Богдан Архипенко