На стадионе «Волгоград-Арена» протестировали подсветку

Стадион «Волгоград-Арена» отрепетировал подсветку на ЧМ-2018. Все происходящее снял на видео и представил на всеобщее оборение автор проекта «Волгоградсверху» Александр Блинков

На съемке видно, как футбольная площадка засияла со стороны проспекта Ленина.

— Как вам такая подсветка? — обратился к подписчикам волгоградский мастер высотной съемки.

Горожане с восхищением высказались об увиденном. В комментариях волгоградцы поблагодарили автора за шикарное видео. Многие признались, что уже купили билеты на матч 21 апреля, который как раз пройдет на «Волгоград-Арене». Как ранее сообщалось, на новой спортивной площадке «Ротор» встретится с командой «Луч-Энергия».

К слову, побывавшие сегодня в Волгограде представители ФИФА отметили, что стадион практически готов. Он будет полностью сдан до конца апреля.