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На стадионе «Волгоград-Арена» протестировали подсветку
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На стадионе «Волгоград-Арена» протестировали подсветку 

ria34.ru 1 час назад
Стадион «Волгоград-Арена» отрепетировал подсветку на ЧМ-2018. Все происходящее снял на видео и представил на всеобщее оборение автор проекта «Волгоградсверху» Александр Блинков.
На съемке видно, как футбольная площадка засияла со стороны проспекта Ленина.
— Как вам такая подсветка? — обратился к подписчикам волгоградский мастер высотной съемки.
Горожане с восхищением высказались об увиденном. В комментариях волгоградцы поблагодарили автора за шикарное видео. Многие признались, что уже купили билеты на матч 21 апреля, который как раз пройдет на «Волгоград-Арене». Как ранее сообщалось, на новой спортивной площадке «Ротор» встретится с командой «Луч-Энергия».
К слову, побывавшие сегодня в Волгограде представители ФИФА отметили, что стадион практически готов. Он будет полностью сдан до конца апреля.
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