Жилберту Силва: «После поражения от голландцев на ЧМ-2010 я очень долго плакал»

Гостем редакции «СЭ» стал чемпион мира 2002 года Жилберту Силва . Он рассказал о том, какой из момент в карьере считает одним из самых сложных.

— Адриану рассказал, что не плакал после поражения в полуфинале домашнего чемпионата мира от немцев со счетом 1:7. А вы?

— Я, как и любой бразилец, очень расстроился такому поражению. Но в то время я работал в студии, поэтому не мог показать свои эмоции. Но в душе я был очень огорчен.

— Правда, что вы прослезились после поражения в четвертьфинале ЧМ-2010 от голландцев?

— Да, это правда. Я очень долго плакал.

— Это самое болезненное поражение в вашей карьере?

— Одно из самых болезненных точно. Команда тогда находилась в стадии перестройки, нам было непросто. Тогда не только я, но и все остальные футболисты рыдали.

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