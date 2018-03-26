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Жилберту Силва: «После поражения от голландцев на ЧМ-2010 я очень долго плакал»
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Жилберту Силва: «После поражения от голландцев на ЧМ-2010 я очень долго плакал» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Гостем редакции «СЭ» стал чемпион мира 2002 года Жилберту Силва. Он рассказал о том, какой из момент в карьере считает одним из самых сложных.
— Адриану рассказал, что не плакал после поражения в полуфинале домашнего чемпионата мира от немцев со счетом 1:7. А вы?
— Я, как и любой бразилец, очень расстроился такому поражению. Но в то время я работал в студии, поэтому не мог показать свои эмоции. Но в душе я был очень огорчен.
— Правда, что вы прослезились после поражения в четвертьфинале ЧМ-2010 от голландцев?
— Да, это правда. Я очень долго плакал.
— Это самое болезненное поражение в вашей карьере?
— Одно из самых болезненных точно. Команда тогда находилась в стадии перестройки, нам было непросто. Тогда не только я, но и все остальные футболисты рыдали.
Полная версия интервью Жилберту Силвы
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