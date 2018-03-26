Жилберту Силва: «Возможно, Роналдо забил России рукой»

Гостем редакции «СЭ» стал чемпион мира 2002 года Жилберту Силва . Он вспомнил о товарищеском матче Россия — Бразилии 2006 года.

— Вы в 2006 году играли в товарищеском матче против России. Кстати, тоже в марте. Какие впечатления остались от той встречи? Согласны, что Роналдо тогда забил рукой (бразильцы победили со счетом 1:0. — Прим. «СЭ»)?

— Возможно, он забил рукой. А может, мяч просто отскочил ему в руку. С тех пор сборные Бразилии и России сильно изменились. Единственное, что остается неизменным — каждый игрок должен выкладываться в майке национальной команды на 100 процентов.

— Вам не показалось странным, что пришлось ехать в Россию играть товарищеский матч на плохом газоне при температуре минус 10?

— Вы правы. Футболисты не понимали решение бразильской федерации. Это была их инициатива провести матч в непривычных для нас условиях. Это правда странно. Если бы хоть температура была повыше…

— Правда, что футболисты получили хорошие премиальные за ту игру?

— Я до сих пор жду своих премиальных! (Смеется.) Вообще, денежным вопросом обычно интересуются другие люди. А для нас самым главным были не деньги, а возможность проявить себя в игре.

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