Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения «Бостону»

«Бостон Брюинз» победил «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:2, сообщает ТАСС

"Тампа" проиграла третий матч подряд и пропустила «Бостон» на первое место в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Бостон Брюинз" (Бостон) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

1:0 — Шаллер (Уингелс) — 19:02 2:0 — Пастрняк (Круг, Бержерон) — 19:34 (5x4),

2:1 — Миллер (Кучеров, Хедман) — 21:44 (5x4),

3:1 — Бержерон (Круг, Маршанд) — 51:59 (4x4),

3:2 — Хедман (Гурд, Джирарди) — 53:54 4:2 — Маршанд (Бержерон, Пастрняк) — 59:04 (en)