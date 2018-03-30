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Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения «Бостону»
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Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения «Бостону» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
«Бостон Брюинз» победил «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:2, сообщает ТАСС.
В составе победителей отличились Давид Пастрняк, Тим Шаллер, Патрис Бержерон и Брэд Маршанд. У «Тампы» отметились Джей Ти Миллер и Виктор Хедман.
Нападающий «молний» Никита Кучеров сделал голевую передачу и набрал 97-е очко в сезоне. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 12 минут 7 секунд, заработав показатель полезности "-1". Голкипер Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков.
"Тампа" проиграла третий матч подряд и пропустила «Бостон» на первое место в Восточной конференции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Бостон Брюинз" (Бостон) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
1:0 — Шаллер (Уингелс) — 19:02  2:0 — Пастрняк (Круг, Бержерон) — 19:34 (5x4),
2:1 — Миллер (Кучеров, Хедман) — 21:44 (5x4),
3:1 — Бержерон (Круг, Маршанд) — 51:59 (4x4),
3:2 — Хедман (Гурд, Джирарди) — 53:54  4:2 — Маршанд (Бержерон, Пастрняк) — 59:04 (en)
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