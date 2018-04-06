Участки двух улиц в районе «ВЭБ Арены» будут перекрыты из-за футбольного матча

Две улицы в районе «ВЭБ Арены» частично перекроют для проезда транспорта вечером 9 и 12 апреля в связи с проведением футбольного матча. Об этом Агентству «Москва» сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Уточняется, что будет перекрыт участок проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда. Также нельзя будет проехать по 3-й Песчаной улице от улицы Куусинена до улицы 1-я Песчаная.

Эти участки будут полностью недоступны для транспорта в понедельник, 9 апреля, с 17:30 до 22:30, а также с 20:00 12 апреля до 01:00 13 апреля.