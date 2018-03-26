Ещё
Голкипер итальянской команды справил нужду на поле и получил красную карточку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голкипер итальянской команды справил нужду на поле и получил красную карточку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Голкипер команды «Мессина», выступающей в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии, Армандо Приско получил красную карточку за то, что справил нужду во время матча чемпионата с «Игеа Виртус» (0:0). Об этом сообщает Football Italia.
"Каждый день я выпиваю по 2-3 литра воды. Я сходил в туалет, как только мы приехали на стадион, потом перед разминкой, еще раз когда уже вернулись в раздевалку, и потом в перерыве. Я уже не мог терпеть. Я ходил по кругу и выглядел как ненормальный.
Я заметил, что игра остановилась перед заменой и попробовал воспользоваться ситуацией. Я сделал вид, что делаю растяжку за рекламным щитом. Никто этого не увидел, за исключением, к сожалению, арбитра", — сказал Приско.
Он добавил, что извинился и не стал спорить.
"Так как знаю, что он действует по правилам. Но я не сделал ничего неприличного. Понимаю, что на стадионе было много детей, поэтому как мог маскировал свои действия. Я поступил неправильно, но я действительно уже не мог терпеть", — отметил голкипер.
Ранее сообщалось, что жена нападающего «Интера» Мауро Икарди мешает его переходу в мадридский "Реал".
Газета.Ru: последние новости
В Аргентине во время футбольного матча фанаты устроили массовую драку Генменеджер "Йокерита" Курри рассказал об уходе из команды Ялонена и Толванена РФПЛ запретит проведение матчей при температуре ниже минус 15 градусов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас37
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой125
Шипулина заподозрили в использовании допинга61
Плющенко обратился к Загитовой155
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение